El gran gesto de Manu: Ginóbili volvió a alentar a la selección con una camiseta que nadie esperaba

Resumen para apurados
- Manu Ginóbili asistió al partido de la selección argentina en Dallas por el Mundial 2026, vistiendo la camiseta número 20 de Mac Allister para alentar al equipo.
- La elección del dorsal 20 alude al número que Ginóbili usó en los San Antonio Spurs. Es la segunda vez que la leyenda del básquet se presenta a alentar al plantel de Scaloni.
- El gesto del ídolo se volvió viral y refuerza la unión entre leyendas históricas y el fútbol actual, destacando su vigencia y cariño constante entre los aficionados.
El AT&T Stadium de Dallas recibió nuevamente a una de las leyendas más grandes del deporte nacional durante el Mundial 2026. Emanuel Ginóbili asistió al partido de la selección argentina y causó furor entre los presentes con su la camiseta que eligió. El bahiense aprovechó para mostrar su apoyo al equipo de Scaloni y Lionel Messi.
Esta es la segunda aparición del exjugador de los San Antonio Spurs en la actual cita mundialista. Via Instagram, el ídolo compartió fotos desde su palco privado y capturó el fervor de la hinchada.
La relación de Ginóbili con Argentina
Emanuel Ginóbili lució con orgullo la camiseta número 20 perteneciente a Alexis Mac Allister. El astro del básquetbol bromeó en redes sociales sobre la comodidad de esta prenda específica y su calce perfecto. La elección de este diseño responde al dorsal que utilizó durante toda su carrera en la liga estadounidense.
La imagen del exescolta se volvió viral de forma inmediata entre los fanáticos del deporte. Muchos seguidores recordaron que la franquicia de San Antonio decidió retirar ese mismo número en su honor. El gesto hacia el actual mediocampista de la selección refuerza la unión entre los referentes históricos del país.
El legado de una leyenda en Dallas
La trayectoria de Ginóbili en la liga profesional abarcó 16 temporadas de máximo nivel competitivo. El bahiense conquistó cuatro anillos de campeón y mantuvo una vigencia constante en las fases de playoffs. Analistas como Charles Barkley destacaron su inteligencia táctica y su capacidad para asistir a sus compañeros en momentos clave.
El impacto del ídolo trasciende las estadísticas logradas durante sus años de actividad profesional. La organización reconoció su labor con el premio al mejor sexto hombre en la temporada 2008. Actualmente, el bahiense disfruta de la competencia mundialista desde las tribunas como un aficionado más.