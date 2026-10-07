Semana Mundial del Espacio: ¿cuáles fueron los primeros “astronautas” que Argentina envió al cosmos?

El antecedente directo de esta hazaña se escribió el 11 de abril de 1967 a las 10 de la mañana en la Escuela Aerotransportada de Córdoba. En el marco del Proyecto BIO de la CNIE —liderado por el ingeniero Aldo Zeoli y con el doctor Hugo Crespín a cargo de los aspectos biológicos—, el ratón Belisario se convirtió en el primer ser vivo en ser lanzado desde suelo argentino a bordo de una cápsula acoplada a un cohete Yarará. Nacido en el bioterio de la Universidad de Córdoba con 170 gramos de peso, Belisario fue seleccionado entre otros especímenes por su rápida adaptación al uso del arnés y del chaleco. Tras alcanzar una aceleración inicial de 20 G y una altura de 2.300 metros, el paracaídas se desplegó a los 28 segundos y los vientos desviaron la cápsula fuera de la pista. Tras una búsqueda aérea de 50 minutos, fue rescatado sano y salvo, apenas un poco nervioso y con 8 gramos menos. Luego retornó al bioterio, donde vivió hasta su muerte natural dejando descendencia sin alteración alguna.