Polémica

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas

Tras una demanda por nulidad de asamblea impulsada por la jueza Ana María Iacono, la Justicia le otorgó 48 horas a la conducción de la entidad para entregar los comprobantes contables de 2025 bajo apercibimiento de secuestro.

La polémica se instaló en Tribunales. FOTO LA GACETAA / Diego Aráoz.
La polémica se instaló en Tribunales. FOTO LA GACETAA / Diego Aráoz.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán ordenó a la Asociación de Magistrados exhibir en 48 horas sus balances y facturas tras una demanda por irregularidades.
  • La medida surge de una acción por nulidad de asamblea impulsada por la jueza Ana María Iacono, e incluye apercibimiento de secuestro de documentación.
  • El conflicto profundiza la interna en el Poder Judicial local y obligará a la cúpula a transparentar fondos destinados a viajes y celebraciones.
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