Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas
Tras una demanda por nulidad de asamblea impulsada por la jueza Ana María Iacono, la Justicia le otorgó 48 horas a la conducción de la entidad para entregar los comprobantes contables de 2025 bajo apercibimiento de secuestro.
Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán ordenó a la Asociación de Magistrados exhibir en 48 horas sus balances y facturas tras una demanda por irregularidades.
- La medida surge de una acción por nulidad de asamblea impulsada por la jueza Ana María Iacono, e incluye apercibimiento de secuestro de documentación.
- El conflicto profundiza la interna en el Poder Judicial local y obligará a la cúpula a transparentar fondos destinados a viajes y celebraciones.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Lo más popular
Ranking notas premium