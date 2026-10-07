Kristalina Georgieva advirtió por el shock energético, el boom de la IA y la deuda pública

Resumen para apurados
- Kristalina Georgieva (FMI) advirtió antes de la cumbre en Bangkok que el shock energético, la IA y la deuda pública amenazan la economía global con más inflación.
- La deuda pública roza récords de posguerra con tasas altas, mientras el crudo presiona costos y la demanda eléctrica por centros de datos tensiona la oferta energética.
- El FMI instó a los gobiernos a aplicar planes creíbles de consolidación fiscal y reformas laborales para amortiguar la persistente carestía energética prevista hasta 2027.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que la economía mundial enfrenta un escenario atravesado por tres fuerzas de alto impacto: el avance acelerado de la inteligencia artificial (IA), el shock provocado por los elevados precios de la energía y el aumento de la deuda pública.
En un discurso previo a las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, que se desarrollarán en Bangkok entre el 12 y el 18 de octubre, Georgieva sostuvo que la interacción entre estos factores será determinante para definir si la economía global consigue superar el período de crecimiento moderado de los últimos años.
“No podemos seguir postergando las medidas políticas necesarias; cuentan con las herramientas, así que tengan la sabiduría para utilizarlas”, planteó la titular del organismo.
Según Georgieva, la economía mundial avanza actualmente en dos direcciones contrapuestas. Mientras el desarrollo de la inteligencia artificial impulsa la inversión y la demanda, el encarecimiento de la energía genera un shock negativo que amenaza con profundizar las presiones inflacionarias y afectar el crecimiento.
El impacto, advirtió, no será uniforme. Los países involucrados en conflictos bélicos enfrentan los mayores riesgos, pero también están especialmente expuestas las economías que dependen de las importaciones de energía y cuentan con poco margen fiscal o monetario para responder ante nuevas perturbaciones.
El boom de la inteligencia artificial
La inteligencia artificial ocupa un lugar central en el diagnóstico del FMI. Georgieva señaló que la tecnología se está convirtiendo rápidamente en un factor que modifica la posición relativa de los países dentro de la economía mundial.
Según sus estimaciones, la inversión global en IA en relación con el PBI podría alcanzar y eventualmente superar los niveles registrados durante grandes transformaciones tecnológicas del pasado, como la expansión de los ferrocarriles, las redes eléctricas y las telecomunicaciones.
El fenómeno beneficia especialmente a las economías integradas en las cadenas de producción vinculadas con la tecnología, entre ellas Estados Unidos, China e India. Sin embargo, Georgieva advirtió que el boom de la IA también puede ampliar las diferencias entre países.
A la vez, la expansión de los centros de datos y de las nuevas tecnologías genera una mayor demanda de electricidad, lo que agrega presión sobre un mercado energético que ya enfrenta restricciones.
Energía cara: más inflación y menos crecimiento
El segundo eje de la advertencia del FMI es el shock energético. El aumento de los costos de la energía repercute sobre los precios de los fertilizantes, los alimentos y los principales insumos industriales, generando una combinación particularmente compleja para los bancos centrales: mayor inflación y menor crecimiento.
Georgieva señaló que el impacto del shock energético fue hasta ahora significativo, aunque relativamente contenido. Sin embargo, el petróleo se mantiene alrededor de los U$S100 por barril y las dificultades en la capacidad global de refinación agregan presión sobre los precios de los combustibles que pagan consumidores y empresas.
El gas natural también representa un riesgo, especialmente por las dificultades para transportar gas natural licuado mientras persistan las amenazas sobre la navegación a través del estrecho de Ormuz.
“El invierno se acerca”, afirmó Georgieva, al advertir que las presiones sobre los precios podrían intensificarse en los próximos meses, cuando aumenta la demanda energética en el hemisferio norte.
Incluso si los conflictos en Medio Oriente llegan a su fin, la titular del FMI consideró que los precios elevados de la energía podrían persistir. En esa línea, los mercados de futuros anticipan valores elevados para el petróleo hasta 2027.
La deuda pública, el tercer frente de riesgo
El tercer desafío es fiscal. La deuda pública mundial se aproxima a los niveles más elevados registrados desde el final de la Segunda Guerra Mundial, mientras que las mayores tasas de interés encarecen el costo de refinanciar los compromisos de los gobiernos.
Georgieva cuestionó la posibilidad de resolver el problema únicamente mediante un mayor crecimiento económico. Explicó que durante buena parte de los últimos 17 años las tasas de interés se mantuvieron por debajo de las tasas de crecimiento, una relación que ahora resulta mucho menos favorable.
Por eso, reclamó a los gobiernos avanzar con "planes creíbles de consolidación fiscal" y evitar seguir postergando las decisiones necesarias para ordenar las cuentas públicas.
Según la titular del FMI, los gobiernos tienen tres tareas centrales: explicar por qué es necesaria la consolidación fiscal, diseñar programas que reduzcan su impacto sobre el crecimiento y protejan a los sectores más vulnerables, y acompañar el proceso con reformas estructurales.
Entre las medidas que planteó figuran una mayor capacitación de los trabajadores, reformas para flexibilizar los mercados laborales, mecanismos que faciliten la creación y salida de empresas, un mayor acceso al capital de riesgo y políticas destinadas a reforzar la seguridad energética.
También reclamó reducir la burocracia y eliminar regulaciones obsoletas para liberar el potencial del sector privado.