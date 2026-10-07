EconomíaNoticias económicas

Kristalina Georgieva advirtió por el shock energético, el boom de la IA y la deuda pública

La directora gerente del FMI anticipó un escenario de bajo crecimiento, inflación persistente y mayores restricciones fiscales.

Kristalina Georgieva, tituar del FMI.
Kristalina Georgieva, tituar del FMI.
Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • Kristalina Georgieva (FMI) advirtió antes de la cumbre en Bangkok que el shock energético, la IA y la deuda pública amenazan la economía global con más inflación.
  • La deuda pública roza récords de posguerra con tasas altas, mientras el crudo presiona costos y la demanda eléctrica por centros de datos tensiona la oferta energética.
  • El FMI instó a los gobiernos a aplicar planes creíbles de consolidación fiscal y reformas laborales para amortiguar la persistente carestía energética prevista hasta 2027.
Resumen generado con IA

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió que la economía mundial enfrenta un escenario atravesado por tres fuerzas de alto impacto: el avance acelerado de la inteligencia artificial (IA), el shock provocado por los elevados precios de la energía y el aumento de la deuda pública.

El FMI advirtió que los precios de los productos de primera necesidad "continúan subiendo"

El FMI advirtió que los precios de los productos de primera necesidad continúan subiendo

En un discurso previo a las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, que se desarrollarán en Bangkok entre el 12 y el 18 de octubre, Georgieva sostuvo que la interacción entre estos factores será determinante para definir si la economía global consigue superar el período de crecimiento moderado de los últimos años.

El FMI advirtió por el crecimiento de la Argentina y pidió que sus beneficios lleguen a más sectores

El FMI advirtió por el crecimiento de la Argentina y pidió que sus beneficios lleguen a más sectores

“No podemos seguir postergando las medidas políticas necesarias; cuentan con las herramientas, así que tengan la sabiduría para utilizarlas”, planteó la titular del organismo.

"Impresionada": Kristalina Georgieva elogió el rumbo económico de Argentina y el superávit como escudo global

Impresionada: Kristalina Georgieva elogió el rumbo económico de Argentina y el superávit como escudo global

Según Georgieva, la economía mundial avanza actualmente en dos direcciones contrapuestas. Mientras el desarrollo de la inteligencia artificial impulsa la inversión y la demanda, el encarecimiento de la energía genera un shock negativo que amenaza con profundizar las presiones inflacionarias y afectar el crecimiento.

Kristalina Georgieva, directora del FMI: “La Argentina está en una posición muy sólida”

Kristalina Georgieva, directora del FMI: “La Argentina está en una posición muy sólida”

El impacto, advirtió, no será uniforme. Los países involucrados en conflictos bélicos enfrentan los mayores riesgos, pero también están especialmente expuestas las economías que dependen de las importaciones de energía y cuentan con poco margen fiscal o monetario para responder ante nuevas perturbaciones.

El boom de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial ocupa un lugar central en el diagnóstico del FMI. Georgieva señaló que la tecnología se está convirtiendo rápidamente en un factor que modifica la posición relativa de los países dentro de la economía mundial.

Según sus estimaciones, la inversión global en IA en relación con el PBI podría alcanzar y eventualmente superar los niveles registrados durante grandes transformaciones tecnológicas del pasado, como la expansión de los ferrocarriles, las redes eléctricas y las telecomunicaciones.

El fenómeno beneficia especialmente a las economías integradas en las cadenas de producción vinculadas con la tecnología, entre ellas Estados Unidos, China e India. Sin embargo, Georgieva advirtió que el boom de la IA también puede ampliar las diferencias entre países.

A la vez, la expansión de los centros de datos y de las nuevas tecnologías genera una mayor demanda de electricidad, lo que agrega presión sobre un mercado energético que ya enfrenta restricciones.

Energía cara: más inflación y menos crecimiento

El segundo eje de la advertencia del FMI es el shock energético. El aumento de los costos de la energía repercute sobre los precios de los fertilizantes, los alimentos y los principales insumos industriales, generando una combinación particularmente compleja para los bancos centrales: mayor inflación y menor crecimiento.

Georgieva señaló que el impacto del shock energético fue hasta ahora significativo, aunque relativamente contenido. Sin embargo, el petróleo se mantiene alrededor de los U$S100 por barril y las dificultades en la capacidad global de refinación agregan presión sobre los precios de los combustibles que pagan consumidores y empresas.

El gas natural también representa un riesgo, especialmente por las dificultades para transportar gas natural licuado mientras persistan las amenazas sobre la navegación a través del estrecho de Ormuz.

“El invierno se acerca”, afirmó Georgieva, al advertir que las presiones sobre los precios podrían intensificarse en los próximos meses, cuando aumenta la demanda energética en el hemisferio norte.

Incluso si los conflictos en Medio Oriente llegan a su fin, la titular del FMI consideró que los precios elevados de la energía podrían persistir. En esa línea, los mercados de futuros anticipan valores elevados para el petróleo hasta 2027.

La deuda pública, el tercer frente de riesgo

El tercer desafío es fiscal. La deuda pública mundial se aproxima a los niveles más elevados registrados desde el final de la Segunda Guerra Mundial, mientras que las mayores tasas de interés encarecen el costo de refinanciar los compromisos de los gobiernos.

Georgieva cuestionó la posibilidad de resolver el problema únicamente mediante un mayor crecimiento económico. Explicó que durante buena parte de los últimos 17 años las tasas de interés se mantuvieron por debajo de las tasas de crecimiento, una relación que ahora resulta mucho menos favorable.

Por eso, reclamó a los gobiernos avanzar con "planes creíbles de consolidación fiscal" y evitar seguir postergando las decisiones necesarias para ordenar las cuentas públicas.

Según la titular del FMI, los gobiernos tienen tres tareas centrales: explicar por qué es necesaria la consolidación fiscal, diseñar programas que reduzcan su impacto sobre el crecimiento y protejan a los sectores más vulnerables, y acompañar el proceso con reformas estructurales.

Entre las medidas que planteó figuran una mayor capacitación de los trabajadores, reformas para flexibilizar los mercados laborales, mecanismos que faciliten la creación y salida de empresas, un mayor acceso al capital de riesgo y políticas destinadas a reforzar la seguridad energética.

También reclamó reducir la burocracia y eliminar regulaciones obsoletas para liberar el potencial del sector privado.

Temas Fondo Monetario InternacionalEstados UnidosKristalina Georgieva
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El FMI advirtió que los precios de los productos de primera necesidad continúan subiendo

El FMI advirtió que los precios de los productos de primera necesidad "continúan subiendo"

El FMI advirtió por el crecimiento de la Argentina y pidió que sus beneficios lleguen a más sectores

El FMI advirtió por el crecimiento de la Argentina y pidió que sus beneficios lleguen a más sectores

Impresionada: Kristalina Georgieva elogió el rumbo económico de Argentina y el superávit como escudo global

"Impresionada": Kristalina Georgieva elogió el rumbo económico de Argentina y el superávit como escudo global

Kristalina Georgieva, directora del FMI: “La Argentina está en una posición muy sólida”

Kristalina Georgieva, directora del FMI: “La Argentina está en una posición muy sólida”

A la espera de señales de la misión del FMI en Argentina

A la espera de señales de la misión del FMI en Argentina

Lo más popular
Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
1

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá
2

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Club Atlético Lealtad
3

Club Atlético Lealtad

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar
4

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar

SANCOR SEGUROS celebró sus 80 años con un espectáculo multitudinario y un impactante show de drones en Sunchales
5

SANCOR SEGUROS celebró sus 80 años con un espectáculo multitudinario y un impactante show de drones en Sunchales

Ranking notas premium
El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán
1

El Salí es un río de desechos cloacales cuando atraviesa el Gran Tucumán

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?
2

¿Se podrá saber cuánta gente vende droga al narcomenudeo en Tucumán?

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027
3

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán
4

Jaldo, con Fernando Juri, Germán Alfaro y la agenda de San Miguel de Tucumán

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas
5

Interna judicial: ordenan a la Asociación de Magistrados abrir sus balances y exhibir facturas de viajes y fiestas

Más Noticias
Horóscopo chino: los dos signos que tendrán un octubre de decisiones y cambios, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los dos signos que tendrán un octubre de decisiones y cambios, según Ludovica Squirru

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar

Reforma: cuáles son los impuestos que el municipio capitalino busca eliminar

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

Condenan a tres años de prisión condicional a Ángel Cativa por el crimen del arquitecto Scidá

SANCOR SEGUROS celebró sus 80 años con un espectáculo multitudinario y un impactante show de drones en Sunchales

SANCOR SEGUROS celebró sus 80 años con un espectáculo multitudinario y un impactante show de drones en Sunchales

El mapa de la Deuda: la refinanciación no es suficiente para evitar la mora

El mapa de la Deuda: la refinanciación no es suficiente para evitar la mora

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Revés para la Anses en la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Club Atlético Lealtad

Club Atlético Lealtad

Simulación clínica en Tucumán: cómo se forman los futuros médicos con actores y androides

Simulación clínica en Tucumán: cómo se forman los futuros médicos con actores y androides

Comentarios