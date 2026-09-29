El megacohete Starship de Elon Musk alcanza por primera vez la órbita terrestre

Son numerosos los desafíos técnicos para este megacohete, que Musk quiere hacer reutilizable. El megamillonario domina el mercado de lanzamientos comerciales con sus cohetes Falcon, parcialmente reutilizables, y quiere ir más lejos usando Starship para misiones que van desde enviar centros de datos al espacio hasta la colonización de Marte. Versiones modificadas de Starship deben servir al programa lunar de la NASA y a la realización de vuelos de largo recorrido sobre la Tierra, pero el desarrollo de todos estos proyectos se ha retrasado en los últimos años.