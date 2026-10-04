Política

Lisandro Catalán celebró el triunfo de Bolsonaro en Brasil

El candidato a gobernador de Tucumán por La Libertad Avanza felicitó a Flávio Bolsonaro y destacó el avance de las ideas de la libertad en América Latina.

POR LA GOBERNACIÓN. Lisandro Catalán, ex ministro de Javier Milei, encabezará las boletas de LLA en 2027. Foto de X
POR LA GOBERNACIÓN. Lisandro Catalán, ex ministro de Javier Milei, encabezará las boletas de LLA en 2027. Foto de X
Hace 1 Hs

El candidato a gobernador de Tucumán por La Libertad Avanza, Lisandro Catalán, celebró el resultado electoral en Brasil y felicitó públicamente a Flávio Bolsonaro a través de sus redes sociales.

“Quiero felicitar a @FlavioBolsonaro por esta elección en Brasil”, expresó Catalán.

En su mensaje, el dirigente tucumano destacó el proceso de transformación política que, según planteó, atraviesa América Latina y vinculó el resultado brasileño con el cambio iniciado en Argentina a partir de la llegada de Javier Milei a la Presidencia en 2023.

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“América Latina está atravesando un proceso de transformación política que comenzó con la histórica elección de @JMilei en 2023 y la transformación que está llevando adelante en Argentina”, señaló.

Catalán sostuvo además que “nuevas voces y espacios que defienden las ideas de la libertad siguen ganando protagonismo en la región”.

El candidato a gobernador cerró su mensaje con una consigna que identifica al espacio político que representa: “VLLC! 🇦🇷🇧🇷”.

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