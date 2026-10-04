Lisandro Catalán celebró el triunfo de Bolsonaro en Brasil

El candidato a gobernador de Tucumán por La Libertad Avanza, Lisandro Catalán, celebró el resultado electoral en Brasil y felicitó públicamente a Flávio Bolsonaro a través de sus redes sociales.
“Quiero felicitar a @FlavioBolsonaro por esta elección en Brasil”, expresó Catalán.
En su mensaje, el dirigente tucumano destacó el proceso de transformación política que, según planteó, atraviesa América Latina y vinculó el resultado brasileño con el cambio iniciado en Argentina a partir de la llegada de Javier Milei a la Presidencia en 2023.
“América Latina está atravesando un proceso de transformación política que comenzó con la histórica elección de @JMilei en 2023 y la transformación que está llevando adelante en Argentina”, señaló.
Catalán sostuvo además que “nuevas voces y espacios que defienden las ideas de la libertad siguen ganando protagonismo en la región”.
El candidato a gobernador cerró su mensaje con una consigna que identifica al espacio político que representa: “VLLC! 🇦🇷🇧🇷”.