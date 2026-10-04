García Cuerva, en Luján: "Las heridas de la descalificación y la intolerancia están infectando el corazón del pueblo"

En ese sentido, convocó a los peregrinos a convertirse en “artesanos de la fraternidad” y a llevar “el abrazo de María” a quienes más lo necesitan. Entre ellos mencionó a “los abuelos, a los que piensan distinto, a las personas con discapacidad y a sus familias, a los que no tienen trabajo, a los que duermen en la calle, a los adolescentes atravesados por la droga y, en definitiva, a todos”.