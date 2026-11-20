Resumen para apurados
- Gremios estatales de Tucumán pidieron al gobernador Jaldo un aumento salarial de emergencia para fin de año ante la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.
- La solicitud de la UGE se sumó a un reclamo previo de ATE en beneficio de 100.000 trabajadores públicos, pese a que las paritarias oficiales estaban pautadas para febrero.
- El ministro de Economía, Daniel Abad, evaluará la recaudación de noviembre y la caída de fondos nacionales para determinar si es viable otorgar una suba en el corto plazo.
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