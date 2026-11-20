Resumen para apurados
- Santiago Blaquier presentó en el Business Summit NOA cinco claves de gestión para ordenar y transformar la industria sucroalcoholera ante los nuevos desafíos económicos.
- Durante un panel empresarial, el titular de Ingenios de Tucumán planteó que el contexto del país exige elevar la competitividad y profesionalizar la conducción corporativa.
- El plan apunta a garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las empresas azucareras, permitiendo que las organizaciones prosperen más allá de sus fundadores.
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