Duro golpe judicial a la AMT: la Cámara Civil hizo lugar al amparo de Seguí y excluyó del padrón electoral a los funcionarios
Con los votos de las vocales Florencia Presti y Gisela Fajre, la Alzada revocó la sentencia de Tejerizo, declaró arbitrario computar la antigüedad desde 2021 y ordenó confeccionar las nóminas respetando la vigencia legal de la reforma de octubre de 2025.
Resumen para apurados
- En Tucumán, la Cámara Civil admitió el amparo de Seguí y excluyó a los funcionarios del padrón electoral de la AMT, tras anular un fallo sobre cómputo de antigüedad.
- Con votos de Presti y Fajre, la Alzada revocó el fallo de Tejerizo, declaró arbitrario computar la antigüedad desde 2021 y ordenó rehacer nóminas según la reforma legal.
- La resolución deja en suspenso la fecha de las elecciones en la AMT y redefine el mapa de poder institucional al alterar la cantidad de habilitados para votar.
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