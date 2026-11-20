Las cinco claves del fallo de la Corte Suprema que frenó la desregulación de las prepagas
Por unanimidad, el máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 y ordenó que el Estado vuelva a fiscalizar las cuotas. El alcance real de la medida sobre el bolsillo de los afiliados y los límites al Poder Ejecutivo.
Resumen para apurados
- La Corte Suprema de Argentina frenó la desregulación de prepagas al declarar inconstitucionales dos artículos del DNU 70/2023 para restablecer el control de cuotas.
- Por unanimidad, el máximo tribunal resolvió que el Estado debe volver a fiscalizar las tarifas, tras las subas aplicadas luego del decreto desregulador del Ejecutivo.
- La medida establece un límite al Poder Ejecutivo y abre el debate sobre el impacto económico real en los bolsillos de los afiliados ante futuros aumentos.
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