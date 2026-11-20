Resumen para apurados
- En Famaillá, el Concejo Deliberante debate aumentar el plan PAS y pagar aguinaldo a 4.600 beneficiarios, desatando tensiones con la intendencia.
- La iniciativa fue impulsada por ediles de la oposición, pero el Ejecutivo municipal advirtió que la medida resulta financieramente inaplicable.
- El conflicto expone la disputa política local y definirá el futuro de la asistencia social y las cuentas fiscales del municipio tucumano.
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