La mamá de la víctima de Christa Pike habló tras la fallida ejecución y lanzó una durísima frase

May Martínez lleva más de tres décadas esperando que se cumpla la condena de Christa Pike, sentenciada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido cuando la joven tenía 19 años. La ejecución de Pike había sido programada por las autoridades de Tennessee, pero el procedimiento no logró concretarse y la condenada sobrevivió tras recibir dos dosis de la inyección letal.