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La mamá de la víctima de Christa Pike habló tras la fallida ejecución y lanzó una durísima frase

Tras la fallida ejecución de Christa Pike, la mamá de Colleen Slemmer recordó el crimen de su hija y expresó su indignación por lo ocurrido. La mujer lleva más de 30 años esperando que se cumpla la condena.

La ejecución de Christa Pike terminó de forma inesperada y la mamá de su víctima lanzó una fuerte declaración
La ejecución de Christa Pike terminó de forma inesperada y la mamá de su víctima lanzó una fuerte declaración Radio Mitre
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En Tennessee, May Martínez repudió la fallida ejecución de Christa Pike, quien sobrevivió a la inyección letal tras haber sido condenada por asesinar a su hija hace tres décadas.
  • Pike sobrevivió a dos dosis de la inyección letal y fue hospitalizada en estado crítico. El crimen ocurrió cuando Colleen Slemmer tenía 19 años y la familia lleva 30 años de espera.
  • La Justicia de Tennessee deberá determinar los pasos legales a seguir con la condena de Pike, en medio de duros cuestionamientos a los protocolos de la pena capital en el estado.
Resumen generado con IA

May Martínez lleva más de tres décadas esperando que se cumpla la condena de Christa Pike, sentenciada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido cuando la joven tenía 19 años. La ejecución de Pike había sido programada por las autoridades de Tennessee, pero el procedimiento no logró concretarse y la condenada sobrevivió tras recibir dos dosis de la inyección letal.

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Luego de que Pike fuera trasladada a un hospital en estado crítico, Martínez habló con medios internacionales y expresó su profundo enojo por lo ocurrido. La mujer también recordó a su hija y aseguró que el dolor por su muerte continúa presente después de tantos años.

Qué dijo la mamá de Colleen Slemmer tras la ejecución fallida

Martínez expresó su profundo enojo al conocer que Pike había sobrevivido al procedimiento. En una de sus declaraciones más contundentes, aseguró: “Quiero ir a matarla yo misma”.

La madre de Colleen también recordó el modo en que fue asesinada su hija y manifestó cuánto dolor le provoca pensar en aquellos últimos momentos. “Cada vez que pienso en esto, imagino a Colleen sintiendo ese dolor e intentando levantarse y escapar”, expresó Martínez al hablar sobre el crimen.

La mujer también hizo referencia a lo que habría sentido si hubiese podido estar presente durante el procedimiento. “Si hubiera podido entrar en esa sala, habría agarrado el cúter y la habría descuartizado como ella hizo con Colleen”, afirmó.

El recuerdo de Colleen, más de 30 años después

Más allá de su reacción frente a la ejecución fallida, Martínez recordó algunos aspectos de la vida cotidiana de su hija y cómo la pérdida continúa afectando a la familia.

“Ella y mi marido armaban y desarmaban computadoras todo el tiempo”, contó sobre Colleen. También la describió como una joven que confiaba en las personas y consideró que esa característica terminó jugando en su contra.

Para Martínez, los años transcurridos desde el asesinato no hicieron desaparecer el dolor. La madre de la víctima también se refirió al tiempo que Pike pasó en prisión y lo contrastó con todo aquello que Colleen ya no pudo vivir.

“Colleen tampoco volvió a hacerlo nunca. No pudo volver a ir al centro comercial, ni a la pista de patinaje, ni a celebrar un cumpleaños”, expresó. Y agregó: “Son momentos que jamás recuperaré”.

Qué haría la madre de Colleen si volviera a ver a Christa Pike

Martínez también fue consultada sobre qué haría si tuviera la posibilidad de encontrarse nuevamente con la mujer condenada por el asesinato de su hija. Su respuesta fue contundente. “Yo no le diré nada. Le mostraré la foto de Colleen para recordarle lo que hizo”, afirmó.

La madre cuestionó además que, según su relato, Pike nunca haya pedido disculpas ni mostrado arrepentimiento hacia la familia de Colleen. “¿De qué sirve hablar con ella ahora, después de tantos años, cuando nunca se disculpó ni mostró remordimiento hacia nuestra familia?”, planteó.

Ahora, después del intento fallido de ejecución, Martínez vuelve a quedar a la espera de una decisión de la Justicia de Tennessee sobre qué ocurrirá con Christa Pike y con el cumplimiento de su condena.

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