"No tengo buenas venas": revelaron un audio inédito de Christa Pike en el que advirtió sobre una posible falla en su ejecución

El caso de Christa Pike, la mujer que sobrevivió a un intento de ejecución mediante una inyección letal, sigue causando polémica en Estados Unidos. En las últimas horas, se conoció un audio inédito difundido por The New York Times en el que la convicta expresó sus temores por el efecto del pentobarbital y por las dificultades que podían surgir al momento de encontrar una vena.