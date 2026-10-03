"No tengo buenas venas": revelaron un audio inédito de Christa Pike en el que advirtió sobre una posible falla en su ejecución
La mujer había anticipado sus temores por el uso de pentobarbital y recordó el caso de otro condenado que sufrió durante más de una hora mientras intentaban encontrarle una vena.
Resumen para apurados
- Se conoció un audio de Christa Pike, presa en EE.UU. que sobrevivió a una inyección letal, donde advertía sobre fallas en su ejecución por problemas en sus venas.
- Pike fue condenada por un asesinato en 1995. Tras recibir dos inyecciones letales fallidas, quedó internada en estado crítico, intubada y con asistencia respiratoria.
- El gobernador de Tennessee frenó las ejecuciones para revisar los protocolos, mientras juristas debaten si el Estado puede intentar aplicarle la pena de muerte otra vez.
El caso de Christa Pike, la mujer que sobrevivió a un intento de ejecución mediante una inyección letal, sigue causando polémica en Estados Unidos. En las últimas horas, se conoció un audio inédito difundido por The New York Times en el que la convicta expresó sus temores por el efecto del pentobarbital y por las dificultades que podían surgir al momento de encontrar una vena.
“Lo que me preocupa de nuestro método de inyección letal es, simplemente, que no tengo buenas venas”, se escucha decir a Pike.
La mujer también recordó el caso de Tony Carruthers, condenado por el secuestro y asesinato de tres personas en 1994. “Tony Carruthers vivió mi peor pesadilla. Detalle por detalle. Y yo no quiero pasar por eso”, afirmó.
“El fármaco, supuestamente, quema mucho. Y eso me da miedo porque usaron la palabra Drano, al hablar de esa droga. Y la idea de asfixiarme y ahogarme en mis propios fluidos corporales y sangre no me resulta nada atractiva”, agregó Pike, en referencia al pentobarbital y a la marca de productos químicos para limpiar desagües.
El antecedente que alimentó los temores de Pike
Durante la ejecución de Carruthers, los oficiales del Departamento Correccional de Tennessee (TDOC, por sus siglas en inglés) trabajaron durante más de una hora para encontrarle una vena de respaldo al convicto, pero no tuvieron éxito. Según Maria DeLiberato, letrada del acusado, la escena en la que su cliente gemía fue “horrible”.
En el caso de Pike, las autoridades estatales no ofrecieron ninguna explicación sobre qué fue lo que salió mal durante el intento de ejecución. Tras el procedimiento, la convicta fue trasladada a un centro médico externo, según informó el Departamento Correccional de Tennessee.
Mientras tanto, Pike permanece inconsciente, intubada y conectada a un respirador artificial.
La mujer también había expresado arrepentimiento por el crimen por el que fue condenada. “Ahora estoy muy arrepentida. El horror del dolor que le causé a su familia y a la mía, afectó a este mundo de una manera muy negativa”, remarcó.
El crimen que llevó a Pike al corredor de la muerte
La declaración hace referencia al asesinato cometido en 1995, cuando Pike y su entonces novio, Tadaryl Shipp, golpearon y torturaron hasta la muerte a Colleen Slemmer, una joven de 19 años a la que habían conocido en un campamento de formación laboral para adolescentes con problemas de conducta.
El asesinato provocó un gran revuelo mediático en Tennessee luego de que Colleen fuera hallada muerta, con un pentagrama -símbolo característico de ritual satánico- grabado en el pecho.
Pike había acusado a Colleen de insultarla e intentar robarle a su pareja. Más tarde, otros dos residentes del campamento testificaron que la convicta se había jactado del asesinato antes y después de cometerlo y que les había exhibido un trozo del cráneo de Colleen.
A partir de esta situación y considerando el estado de salud de Pike, diversos expertos legales plantearon interrogantes sobre si el estado de Tennessee podría intentar ejecutarla nuevamente en caso de que no esté plenamente consciente o no sea capaz de comprender lo que está sucediendo.
La fallida ejecución llevó al gobernador Bill Lee a ordenar una revisión y a posponer indefinidamente la ejecución de Pike y otra ejecución programada para este año. El Departamento Correccional de Tennessee había establecido originalmente el 30 de septiembre de 2026 como fecha para la ejecución.