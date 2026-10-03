Qué pasará con Christa Pike tras sobrevivir a su ejecución por inyección letal

Pike recibió dos dosis de pentobarbital durante el intento de ejecución del miércoles. Según sus abogados, actualmente recibe tratamiento por los graves efectos provocados por el fármaco y presenta lesiones importantes en ambos brazos.A partir de lo ocurrido, el caso quedó nuevamente en manos de la Justicia y abrió interrogantes sobre qué sucederá con la condena a muerte que pesa sobre ella.