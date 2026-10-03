Inflación: consultoras advierten que el IPC se aceleró y se ubicó por encima del 1,7% en septiembre

Resumen para apurados
- Consultoras privadas estiman que la inflación de septiembre en Argentina se aceleró a entre 1,8% y 2%, empujada por aumentos en combustibles, servicios y productos estacionales.
- La suba interrumpe la baja de agosto, cuando el INDEC midió 1,7%, la menor cifra en 14 meses, en un marco de actividad irregular y estabilidad del tipo de cambio.
- Este repunte pone en duda la meta oficial del 29% anual, mientras analistas prevén que el año cierre cerca del 30,5% ante la presión estacional de las fiestas.
Economistas y consultoras privadas estiman que la inflación se aceleró en septiembre y se ubicó en torno al 1,8% y 2%. La suba se habría producido después de que en agosto el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 1,7%, el más bajo en 14 meses, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Además, los especialistas consideraron que la meta inflacionaria de 29% anual prevista en el Presupuesto 2027 aparece cada vez más exigente. ¿Qué puede pasar en los próximos meses?
Rocío Bisang, economista de GMA Capital, proyectó un IPC de 1,8% para octubre. “Más allá de los aumentos en precios regulados, como prepagas y transporte, creemos que va a ser clave seguir de cerca la evolución de los precios de los combustibles, en particular frente a la dinámica del conflicto entre Irán y Estados Unidos, y el impacto que puedan tener los cambios vinculados al régimen de Zonas Frías sobre las tarifas, en caso de que entren en vigencia este mes”, explicó.
Al ser consultada sobre qué nivel de inflación mensual debería registrarse hasta diciembre para que el año termine en 29%, como establece el proyecto de Presupuesto 2027, Bisang precisó que tendría que ubicarse en torno al 1,6%. “Vemos difícil alcanzar esa cifra. Si tenemos en cuenta que las mediciones de alta frecuencia ya anticipan una inflación para septiembre cercana al 2%, la variación de los precios para el resto de los meses debería ser incluso inferior al 1,6% para llegar al 29%”, opinó, en diálogo con el portal Infobae.
“Noviembre y diciembre son dos meses que suelen ser un poco más complicados en términos de precios por la propia dinámica estacional que traen el comienzo de las vacaciones y las fiestas. Luce poco probable que veamos una baja muy marcada justo en ese período”, agregó.
En este contexto, GMA Capital prevé que la inflación cierre el año en 30,5%.
Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, anticipó una inflación del 1,9% para octubre. Explicó que juega en contra el impacto estadístico de la suba de los combustibles registrada en septiembre, mientras que, a favor, se encuentra la desaceleración esperada en algunos precios estacionales, como las verduras, que habían mostrado fuertes incrementos en el último mes.
Manuel Cerdan, economista de Invecq, también estimó un IPC cercano al 1,9%. “El impulso vendría principalmente de los servicios, tanto públicos como privados. Habrá que ver la evolución de los precios estacionales”, señaló.
En cuanto a la previsión oficial de 29% de inflación anual, Cerdan consideró que “no es imposible, pero sí desafiante”. El IPC debería promediar el 1,55% mensual entre septiembre y diciembre. Hasta ahora, el dato más bajo del año fue agosto, con 1,66%. En ese escenario, Invecq proyecta que 2026 termine más cerca del 30,5%.
La meta del 29% y el cierre del año
Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, cree que la inflación de octubre podría rondar el 1,7%, levemente por debajo de septiembre, mes para el cual la consultora calculó una variación del 1,9%.
Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, dijo que la inflación se podría situar entre 1,6% y 1,7%. “Estacionales debería pegar la vuelta y traccionar hacia abajo, luego de la suba que tuvo en septiembre por el cambio de temporada en indumentaria y algunas frutas y verduras”, señaló el especialista.
Por otra parte, remarcó: “Con la actividad haciendo serrucho, los salarios que no recuperan poder adquisitivo y la estabilidad cambiaria, la presión sobre la inflación disminuye”.
Inflación cero
Esta semana, el presidente Javier Milei sostuvo que la inflación en la Argentina todavía no alcanzó los niveles que su Gobierno esperaba debido a una serie de obstáculos que, según afirmó, debió enfrentar durante su gestión. Entre ellos incluyó “el intento de siete golpes de Estado”, 40 leyes que buscaban “romper el equilibrio fiscal” y “la gente haciendo actos terroristas en la calle”.
La definición se produjo durante su exposición virtual ante los empresarios reunidos en el Coloquio de IDEA, desde París. “Nosotros, si no hubiéramos tenido que enfrentar el intento de siete golpes de Estado, 40 leyes intentando romper el equilibrio fiscal, la gente haciendo actos terroristas en la calle y algunos jugadores de mercado con ganas de romper todo, la inflación ya estaría empezando con cero hace rato”, afirmó.
Agregó que a esas dificultades se sumó posteriormente “el problema del shock externo”, aunque sostuvo que ese factor también será superado.