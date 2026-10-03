Inflación: consultoras advierten que el IPC se aceleró y se ubicó por encima del 1,7% en septiembre

Al ser consultada sobre qué nivel de inflación mensual debería registrarse hasta diciembre para que el año termine en 29%, como establece el proyecto de Presupuesto 2027, Bisang precisó que tendría que ubicarse en torno al 1,6%. “Vemos difícil alcanzar esa cifra. Si tenemos en cuenta que las mediciones de alta frecuencia ya anticipan una inflación para septiembre cercana al 2%, la variación de los precios para el resto de los meses debería ser incluso inferior al 1,6% para llegar al 29%”, opinó, en diálogo con el portal Infobae.