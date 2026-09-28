¿Por qué está en riesgo el equilibrio fiscal 2027?

Los supuestos macroeconómicos que el Gobierno nacional proyectó en el Presupuesto 2027 están en observación. Para el año electoral se pautó un crecimiento del 4%, una inflación anual del 18% y un dólar que cerrará el año en $ 1.847,60, con una suba del 15,5%, inferior a la de los precios. Esa combinación implica una apreciación real del peso por segundo año consecutivo, que el propio mensaje de envío de la iniciativa estima en el 6,7% para 2026 y el 1,2% para 2027. El antecedente inmediato suma cautela: el Presupuesto 2026 se aprobó con una inflación prevista del 10,1% y un crecimiento del 5%, y el proyecto actual estima ahora para ese mismo año un 29% y un 3%, advierte Zentrix Consultores. “El margen para absorber un desvío es acotado. En la Administración Nacional, el superávit primario de $ 15,36 billones supera a los intereses de la deuda, de $ 15,11 billones, por el 1,6%. Como el artículo 1° del proyecto obliga a cerrar la ejecución con resultado equilibrado o superavitario, una recaudación por debajo de lo previsto se traduce en ajustes del gasto durante el año, que el PEN realiza con las facultades de reasignación que le otorga la ley, sin volver a pasar por el Congreso”, puntualiza.