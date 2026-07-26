Banderas de Malvinas, cánticos y emoción: el homenaje a la Selección en el Monumental

Resumen para apurados
- El club Atlético Tucumán y sus hinchas homenajearon a la Selección en el estadio José Fierro tras el Mundial para destacar su labor y la causa Malvinas.
- El reconocimiento incluyó humo celeste y blanco, banderas protocolares de la Liga Profesional y la réplica de una emblemática bandera de Malvinas llevada por simpatizantes.
- La iniciativa busca mantenerse en cada partido del torneo para afianzar la unión entre el público y el seleccionado, trascendiendo los resultados deportivos.
Es un hecho que el subcampeonato de la Selección en la Copa del Mundo repercutió profundamente en la estructura del fútbol argentino. Como ya había ocurrido en distintos estadios del país durante el fin de semana, el empate entre Atlético Tucumán e Independiente Rivadavia, en la reanudación de la Liga Profesional, estuvo cargado de guiños, gestos y reconocimientos hacia otra actuación histórica del combinado nacional.
Los homenajes comenzaron desde temprano y fueron los hinchas quienes se pusieron al frente de las primeras iniciativas. Como en muchas otras canchas (ya había ocurrido el sábado en La Ciudadela) apareció el famoso “trapo” de las Islas Malvinas que se viralizó después del partido entre la “Albiceleste” e Inglaterra.
En el Monumental José Fierro se lo vio por duplicado: uno fue colocado sobre el alambrado de la tribuna de calle Chile y el otro, justo enfrente, en la pared de la tribuna Bolivia.
“La idea surgió porque vimos que ese trapo se estaba convirtiendo en una sensación en todos lados y queríamos tenerlo en la tribuna Bolivia. Como siempre colgamos nuestras banderas ahí, queríamos que también nos acompañara”, explicó Lucas Casal, socio del “Decano” desde hace más de una década.
El joven, de 28 años, contó que su hermano Matías Casal fue quien se encargó de mandar a confeccionar la bandera. “Tenemos un trapo que dice ‘Familia Casal’ y que nos representa en todos los partidos, tanto de local como de visitante. También está el del barrio, Villa El Parque. A partir de ahí surgió la idea de sumar el de Malvinas”, señaló.
La intención es que la iniciativa no quede limitada a un solo encuentro. La familia planea continuar colgando la bandera en el Monumental y trasladarla cada vez que Atlético juegue fuera de Tucumán.
“Queremos que cada vez que enfoquen la tribuna se recuerde que las Malvinas son argentinas. También queremos llevarla de visitante y que no se pierda todo esto que están haciendo las hinchadas”, afirmó.
Además, remarcó que el objetivo es sostener el mensaje más allá de una tendencia pasajera. “Queremos que esté en todas las canchas y que la gente respete lo que transmite esa bandera, porque es un tema que nos importa mucho”, concluyó con orgullo.
Más que una bandera
Sin embargo, los homenajes no fueron impulsados únicamente por los hinchas. La Liga Profesional también dispuso una serie de acciones alusivas a la campaña de la Selección, según explicaron desde el club.
En la salida de los equipos se utilizó humo celeste y blanco detrás de los arcos. Aunque se trata de colores habituales en el equipo de 25 de Mayo y Chile, esta vez estuvieron directamente relacionados con el seleccionado conducido por Lionel Scaloni.
Luego se desplegó una bandera con la leyenda “Gracias, Selección, por unir y hacer feliz al pueblo argentino”. El homenaje se realizó instantes antes del comienzo del partido, en una ronda formada por los jugadores de Atlético e Independiente Rivadavia, con el mensaje ubicado en el centro.
Allí se vivió uno de los momentos más emotivos de la tarde. La voz del estadio presentó el reconocimiento y el público comenzó a cantar “el que no salta es un inglés”. Incluso varios futbolistas del conjunto mendocino se sumaron a los saltos y a los aplausos.
Más tarde, durante la fotografía protocolar, los 11 titulares de Atlético posaron con otra bandera: “Gracias, Selección. Héroes eternos. El mundo entero reconoce a la ‘Scaloneta’”.
Estas acciones fueron promovidas por la Liga Profesional y se repitieron durante toda la fecha en diferentes estadios del país. Atlético, de todos modos, también quiso aportar su propio mensaje. En la pantalla del Monumental apareció la frase “Las Malvinas son argentinas”, acompañada por unas palabras leídas por la voz del estadio y preparadas íntegramente por el club.
“Durante más de un mes nos hicieron sentir orgullosos de ser argentinos y nos recordaron la forma en la que sentimos el fútbol. Todos fuimos la Selección: lloramos, nos abrazamos, terminamos celebrando en las calles y saltando sin parar. Recordando para siempre que las Malvinas son argentinas y que el que no salta...”, expresó el mensaje antes de que el público completara la frase con euforia.
El partido terminó sin goles y ofreció pocas emociones dentro del campo, pero las tribunas se encargaron de contar otra historia. Durante varios minutos, el Monumental dejó de mirar únicamente a Atlético para sumarse a un reconocimiento que atravesó al fútbol argentino: el agradecimiento a una Selección que no pudo levantar la Copa, pero que volvió a reunir a todo un país alrededor de los mismos colores.