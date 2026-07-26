Banderas de Malvinas, cánticos y emoción: el homenaje a la Selección en el Monumental

El joven, de 28 años, contó que su hermano Matías Casal fue quien se encargó de mandar a confeccionar la bandera. “Tenemos un trapo que dice ‘Familia Casal’ y que nos representa en todos los partidos, tanto de local como de visitante. También está el del barrio, Villa El Parque. A partir de ahí surgió la idea de sumar el de Malvinas”, señaló.