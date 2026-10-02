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Carlos Tevez tendrá su partido despedida en La Bombonera: las figuras que podrían participar

El “Apache” confirmó el esperado homenaje bajo el lema “de alcanzapelotas a leyenda”. Diciembre aparece como la principal alternativa para la realización del encuentro.

Carlos Tevez se despedirá en La Bombonera.
Carlos Tevez se despedirá en La Bombonera.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Carlos Tevez anunció que tendrá su partido de despedida en La Bombonera, tentativamente en diciembre, para homenajear su histórica trayectoria en Boca Juniors.
  • El homenaje cuenta con el aval de Juan Román Riquelme y televisación oficial. El Apache disputó 279 partidos y conquistó 11 títulos en el club de La Ribera.
  • El evento genera expectativa internacional ante la posible presencia de figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo para el último reencuentro con los hinchas.
Resumen generado con IA

Carlos Tevez tendrá finalmente su partido despedida en La Bombonera. El ídolo de Boca confirmó el evento a través de sus redes sociales con los lemas “Adiós Apache” y “de alcanzapelotas a leyenda”, en referencia a una historia que comenzó desde muy chico dentro del club.

La fecha todavía no está definida, aunque diciembre aparece como la principal posibilidad, condicionada por el calendario de Boca. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN y cuenta con el respaldo de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, más allá de las diferencias que existieron entre ambos.

La expectativa también pasa por los invitados. Entre las figuras que podrían participar aparecen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Andrea Pirlo y el propio Riquelme, todos vinculados de diferentes maneras con la carrera del “Apache”.

Tevez disputó 279 partidos oficiales con Boca, convirtió 94 goles y conquistó 11 títulos, entre ellos la Libertadores y la Intercontinental de 2003. Tras su retiro comenzó su carrera como entrenador y dirigió a Rosario Central, Independiente y Talleres. Ahora tendrá pendiente solamente definir la fecha para reencontrarse con La Bombonera.

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