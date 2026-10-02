DeportesFútbol

El plan de Burkina Faso para llegar al Monumental y evitar la suspensión del amistoso

La cancelación del vuelo obligó a modificar los planes de la delegación africana, que intenta llegar a tiempo para enfrentar a la selección argentina.

VARADO. El plantel de Burkina Faso permanece en Marruecos mientras gestiona un vuelo chárter de urgencia para llegar a Buenos Aires y disputar el amistoso ante la selección argentina.
VARADO. El plantel de Burkina Faso permanece en Marruecos mientras gestiona un vuelo chárter de urgencia para llegar a Buenos Aires y disputar el amistoso ante la selección argentina.
Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • Burkina Faso busca viajar a contrarreloj a Buenos Aires para jugar este sábado ante Argentina en el Monumental, tras quedar varada en Marruecos por la cancelación de su vuelo.
  • La delegación gestiona un chárter de urgencia desde Madrid tras la baja intempestiva del servicio contratado, mientras sus autoridades negocian contrarreloj el traslado.
  • Ante la demora, evalúan intercambiar rivales y enfrentar este sábado a Benín, lo que alteraría el cronograma oficial y la despedida de Lionel Messi de la Selección.
Resumen generado con IA

Burkina Faso todavía no pudo llegar a Buenos Aires y el amistoso ante la selección argentina, previsto para este sábado a las 21 en el estadio Monumental, continúa en duda. El plantel africano quedó varado en Marruecos después de que una compañía chárter cancelara sin previo aviso el vuelo que debía trasladarlo y, ante el escaso margen de tiempo, la Federación de Fútbol de Burkina Faso busca una solución contra reloj.

Frente a esta situación, el seleccionado africano habría decidido contratar un vuelo chárter para poder completar el viaje. Según informó el periodista Norberto Dupesso, el embajador de Burkina Faso en Marruecos habría intervenido para gestionar una nueva aeronave que partiría desde Madrid hacia Marruecos para recoger a la delegación y luego trasladarla hasta Buenos Aires. El horario tentativo de salida sería a las 13 de este sábado, apenas unas horas antes del encuentro.

Al mismo tiempo, apareció una alternativa que podría modificar el cronograma de la selección argentina. Benín ya se encuentra en el país, por lo que existe la posibilidad de invertir el orden de los amistosos y que ese seleccionado enfrente este sábado al equipo dirigido por Lionel Scaloni, mientras Burkina Faso dispute el partido el martes 6 de octubre. De concretarse, también cambiaría el rival de la despedida de Lionel Messi con la selección argentina.

Hasta el momento, la AFA no se pronunció oficialmente sobre esa posibilidad. Mientras tanto, la Federación de Fútbol de Burkina Faso difundió un comunicado en el que explicó que “la cancelación, sin previo aviso, por parte de la compañía chárter” obligó a modificar el itinerario de la delegación y generó la situación que mantiene en vilo la realización del partido.

El comunicado de Burkina Faso

En el mensaje, la federación aseguró que desde el inconveniente “el Ministerio de Deportes, la Federación y la Embajada han estado trabajando conjuntamente para encontrar una solución lo antes posible”. También detalló que se analizaron distintas opciones para reprogramar el viaje, aunque “las limitaciones relacionadas con el tiempo de viaje han generado preocupación entre los jugadores”.

La ministra de Deportes, Juventud y Empleo, Annick Pikbougoum Zingué Ouattara, el presidente de la Federación Burkina Faso de Fútbol, Oumarou Sawadogo, y el embajador de Burkina Faso en Marruecos, Mamadou Coulibaly, asumieron personalmente las gestiones para intentar concretar el traslado. “Se comprometen personalmente a encontrar una solución que permita al equipo viajar a Buenos Aires lo antes posible y garantizar la participación de los Stallions en este partido internacional”, señaló el comunicado.

Temas Lionel MessiSelección Argentina de fútbolLionel Scaloni
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lionel Scaloni confirmó al nuevo capitán de la Selección tras la despedida de Messi

Lionel Scaloni confirmó al nuevo capitán de la Selección tras la despedida de Messi

Cuándo y a qué hora juega la selección argentina: Bolivia, Burkina Faso, Benín y la despedida de Messi

Cuándo y a qué hora juega la selección argentina: Bolivia, Burkina Faso, Benín y la despedida de Messi

Argentina-Burkina Faso: el partido está en duda y surgió una alternativa que cambia la despedida de Messi

Argentina-Burkina Faso: el partido está en duda y surgió una alternativa que cambia la despedida de Messi

Cuándo juega la selección argentina: Bolivia, Burkina Faso, Benín y la despedida de Messi

Cuándo juega la selección argentina: Bolivia, Burkina Faso, Benín y la despedida de Messi

La Selección tendrá tres bajas antes de enfrentar a Bolivia: dos fueron liberados y uno quedó desafectado

La Selección tendrá tres bajas antes de enfrentar a Bolivia: dos fueron liberados y uno quedó desafectado

Lo más popular
“Manzur, la conducción no se mendiga en Buenos Aires”: duras críticas de Darío Monteros
1

“Manzur, la conducción no se mendiga en Buenos Aires”: duras críticas de Darío Monteros

Franco Colapinto terminó 22° en la FP2 y tendrá una dura penalización en Malasia
2

Franco Colapinto terminó 22° en la FP2 y tendrá una dura penalización en Malasia

Piden expulsar a Juan Grabois de Diputados tras el cruce con Gerardo Huesen
3

Piden expulsar a Juan Grabois de Diputados tras el cruce con Gerardo Huesen

Fue como ganar un Mundial: la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo
4

"Fue como ganar un Mundial": la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo

Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 2 de octubre
5

Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 2 de octubre

Ranking notas premium
Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros?
1

Defender la igualdad, hablar con prejuicios: ¿qué dicen nuestras palabras sobre nosotros?

Fue como ganar un Mundial: la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo
2

"Fue como ganar un Mundial": la historia del Malbec argentino que fue elegido como el mejor vino tinto del mundo

Vivir con temor por las lluvias: los planes de la Capital frente al “Súper Niño”
3

Vivir con temor por las lluvias: los planes de la Capital frente al “Súper Niño”

Tras la ola de críticas, la Corte aclaró que no avaló la venta de tierras y apuntó a las redes sociales
4

Tras la ola de críticas, la Corte aclaró que no avaló la venta de tierras y apuntó a las redes sociales

Ni saludo ni charla: el frío cruce entre Adrián Ravier y Malena Galmarini en LA GACETA
5

Ni saludo ni charla: el frío cruce entre Adrián Ravier y Malena Galmarini en LA GACETA

Más Noticias
Copa Argentina: se definió el día de la semifinal y Atlético Tucumán deberá esperar más de lo previsto

Copa Argentina: se definió el día de la semifinal y Atlético Tucumán deberá esperar más de lo previsto

Franco Colapinto explicó cómo será la estrategia de Alpine en el GP de Malasia

Franco Colapinto explicó cómo será la estrategia de Alpine en el GP de Malasia

“Manzur, la conducción no se mendiga en Buenos Aires”: duras críticas de Darío Monteros

“Manzur, la conducción no se mendiga en Buenos Aires”: duras críticas de Darío Monteros

Piden expulsar a Juan Grabois de Diputados tras el cruce con Gerardo Huesen

Piden expulsar a Juan Grabois de Diputados tras el cruce con Gerardo Huesen

Lionel Messi llegó al país y crece la expectativa por su presencia en el Monumental

Lionel Messi llegó al país y crece la expectativa por su presencia en el Monumental

Tiene pileta, ascensor y cuatro plantas: cómo es el chalet de Daniel Osvaldo que cuesta medio millón de dólares

Tiene pileta, ascensor y cuatro plantas: cómo es el chalet de Daniel Osvaldo que cuesta medio millón de dólares

Por qué Franco Colapinto fue sancionado otra vez y largará desde el fondo

Por qué Franco Colapinto fue sancionado otra vez y largará desde el fondo

Franco Colapinto terminó 22° en la FP2 y tendrá una dura penalización en Malasia

Franco Colapinto terminó 22° en la FP2 y tendrá una dura penalización en Malasia

Comentarios