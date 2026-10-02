El plan de Burkina Faso para llegar al Monumental y evitar la suspensión del amistoso

Resumen para apurados
- Burkina Faso busca viajar a contrarreloj a Buenos Aires para jugar este sábado ante Argentina en el Monumental, tras quedar varada en Marruecos por la cancelación de su vuelo.
- La delegación gestiona un chárter de urgencia desde Madrid tras la baja intempestiva del servicio contratado, mientras sus autoridades negocian contrarreloj el traslado.
- Ante la demora, evalúan intercambiar rivales y enfrentar este sábado a Benín, lo que alteraría el cronograma oficial y la despedida de Lionel Messi de la Selección.
Burkina Faso todavía no pudo llegar a Buenos Aires y el amistoso ante la selección argentina, previsto para este sábado a las 21 en el estadio Monumental, continúa en duda. El plantel africano quedó varado en Marruecos después de que una compañía chárter cancelara sin previo aviso el vuelo que debía trasladarlo y, ante el escaso margen de tiempo, la Federación de Fútbol de Burkina Faso busca una solución contra reloj.
Frente a esta situación, el seleccionado africano habría decidido contratar un vuelo chárter para poder completar el viaje. Según informó el periodista Norberto Dupesso, el embajador de Burkina Faso en Marruecos habría intervenido para gestionar una nueva aeronave que partiría desde Madrid hacia Marruecos para recoger a la delegación y luego trasladarla hasta Buenos Aires. El horario tentativo de salida sería a las 13 de este sábado, apenas unas horas antes del encuentro.
Al mismo tiempo, apareció una alternativa que podría modificar el cronograma de la selección argentina. Benín ya se encuentra en el país, por lo que existe la posibilidad de invertir el orden de los amistosos y que ese seleccionado enfrente este sábado al equipo dirigido por Lionel Scaloni, mientras Burkina Faso dispute el partido el martes 6 de octubre. De concretarse, también cambiaría el rival de la despedida de Lionel Messi con la selección argentina.
Hasta el momento, la AFA no se pronunció oficialmente sobre esa posibilidad. Mientras tanto, la Federación de Fútbol de Burkina Faso difundió un comunicado en el que explicó que “la cancelación, sin previo aviso, por parte de la compañía chárter” obligó a modificar el itinerario de la delegación y generó la situación que mantiene en vilo la realización del partido.
El comunicado de Burkina Faso
En el mensaje, la federación aseguró que desde el inconveniente “el Ministerio de Deportes, la Federación y la Embajada han estado trabajando conjuntamente para encontrar una solución lo antes posible”. También detalló que se analizaron distintas opciones para reprogramar el viaje, aunque “las limitaciones relacionadas con el tiempo de viaje han generado preocupación entre los jugadores”.
La ministra de Deportes, Juventud y Empleo, Annick Pikbougoum Zingué Ouattara, el presidente de la Federación Burkina Faso de Fútbol, Oumarou Sawadogo, y el embajador de Burkina Faso en Marruecos, Mamadou Coulibaly, asumieron personalmente las gestiones para intentar concretar el traslado. “Se comprometen personalmente a encontrar una solución que permita al equipo viajar a Buenos Aires lo antes posible y garantizar la participación de los Stallions en este partido internacional”, señaló el comunicado.