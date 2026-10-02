El plan de Burkina Faso para llegar al Monumental y evitar la suspensión del amistoso

Al mismo tiempo, apareció una alternativa que podría modificar el cronograma de la selección argentina. Benín ya se encuentra en el país, por lo que existe la posibilidad de invertir el orden de los amistosos y que ese seleccionado enfrente este sábado al equipo dirigido por Lionel Scaloni, mientras Burkina Faso dispute el partido el martes 6 de octubre. De concretarse, también cambiaría el rival de la despedida de Lionel Messi con la selección argentina.