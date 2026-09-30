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Boca vs. Unión: hora, TV y formaciones en un duelo clave para el "Xeneize" por el torneo Clausura

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena vuelve a La Bombonera después de avanzar a las semifinales de la Copa Argentina.

QUIERE SEGUIR DE FESTEJOS. El Xeneize apuesta a extender su buen momento para llegar a fin de año con todos los frentes abiertos.
QUIERE SEGUIR DE FESTEJOS. El "Xeneize" apuesta a extender su buen momento para llegar a fin de año con todos los frentes abiertos.
30 Septiembre 2026

Después de una seguidilla de partidos importantes fuera de casa y de la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina, Boca vuelve a La Bombonera. Desde las 21.45, el “Xeneize” recibirá a Unión, por la undécima fecha del torneo Clausura, en un duelo que será dirigido por Sebastián Martínez.

Para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, el desafío pasa por aprovechar esta etapa de mayor continuidad en el calendario y sumar tres puntos que pueden resultar importantes en la pelea por los objetivos de la temporada.

Boca llega con el envión de haber eliminado a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina, pero ahora deberá volver a enfocarse en el torneo local. Actualmente ocupa el quinto puesto de la zona A, con 17 puntos, mientras que en la tabla anual también mantiene la expectativa de pelear por los primeros lugares.

El cuerpo técnico analiza realizar algunos cambios respecto del equipo que enfrentó a Racing, principalmente para administrar las cargas de un plantel que tendrá por delante un calendario exigente. Leandro Paredes, una de las figuras del equipo, sería nuevamente titular y también se espera la presencia de Miguel Merentiel en el ataque.

Del otro lado estará Unión, que llega después de sufrir dos derrotas consecutivas, frente a Talleres e Independiente. El equipo dirigido por Leonardo Madelón necesita recuperarse para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

El último enfrentamiento entre ambos fue en marzo, en Santa Fe. Aquella vez terminaron 1-1, con goles de Julián Palacios y Merentiel.

Esta vez, Boca tendrá una oportunidad especial: volver a jugar ante su gente y sumar en un momento en el que cada punto empieza a tener un peso mayor.

Las posibles formaciones

BOCA: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Ayrton Costa o Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Milton Delgado, Paredes y Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Merentiel y Flores o Sebastián Villa.

UNIÓN: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi e Ignacio Malcorra; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Hora: 21.30

TV: ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Martínez.

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