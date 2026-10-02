Política

El Gobierno nacional celebró la decisión de Halliburton de no prestar servicios en Malvinas

La petrolera comunicó a las autoridades argentinas que no prestará servicios ni participará en actividades de exploración y producción de hidrocarburos en las islas ni en sus alrededores.

Canciller Pablo Quirno. CANCILLERÍA
Canciller Pablo Quirno. CANCILLERÍA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno argentino celebró este viernes que la empresa Halliburton desistiera de operar en Malvinas, en defensa de los derechos soberanos del país sobre las islas.
  • La medida fue fruto de gestiones de Cancillería y Legal y Técnica, luego de que Javier Milei intensificara sanciones contra petroleras no autorizadas en el archipiélago.
  • Argentina continuará aplicando herramientas diplomáticas y legales internacionales para frenar proyectos económicos que desconozcan la soberanía nacional en la zona.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional celebró este viernes el anuncio de Halliburton Company de no prestar servicios para el proyecto marítimo Sea Lion ni participar en actividades de exploración y producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas ni sus alrededores.

“La decisión, producto de un trabajo de la Secretaría de Legal y Técnica y la Cancillería, constituye un nuevo resultado de las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei para defender los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, destacó la Oficina del Presidente en un comunicado.

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“El Gobierno continuará desplegando las herramientas legales, diplomáticas y administrativas a su alcance para evitar que emprendimientos desarrollados sin autorización argentina desconozcan los derechos e intereses de nuestro país y procurará que ninguna actividad económica contribuya a consolidar una situación contraria a la posición argentina”, expresó el Poder Ejecutivo.

Y reafirmó que “continuará ejerciendo y defendiendo sus derechos mediante todos los instrumentos previstos por el derecho nacional e internacional”.

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El anuncio de Halliburton se conoció después de que Milei intensificara el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas con sanciones para las empresas implicadas en la explotación petrolera del territorio.

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