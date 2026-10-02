Lula mostró una remera de apoyo a la Argentina por Malvinas durante el cierre de campaña

La postura de Brasil había sido reafirmada oficialmente pocas semanas antes. Durante la celebración por el 204° aniversario de la Independencia de Brasil en Buenos Aires, el encargado de Negocios de la embajada brasileña, Eduardo Uziel, sostuvo que el apoyo de su país a la soberanía argentina sobre las Malvinas “se mantuvo invariable desde 1833” y lo definió como una “política de Estado siempre por convicción”.