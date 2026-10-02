Lula mostró una remera de apoyo a la Argentina por Malvinas durante el cierre de campaña

Resumen para apurados
- Lula da Silva exhibió este viernes en Río de Janeiro una remera con la frase 'Las Malvinas son argentinas' durante un acto de campaña para respaldar el reclamo de soberanía.
- El mandatario recibió la prenda del público en una caravana. El hecho coincide con renovadas tensiones entre Argentina y el Reino Unido por los recursos naturales del archipiélago.
- La acción ratifica el apoyo histórico de Brasil al reclamo argentino como política de Estado, manteniendo los lazos bilaterales más allá de las diferencias con Javier Milei.
El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, protagonizó este viernes un gesto de respaldo al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas al exhibir una remera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” durante una caravana de campaña en Río de Janeiro, a dos días de las elecciones presidenciales.
Lula recorría las calles de la ciudad a bordo de una camioneta, acompañado por miles de simpatizantes, cuando recibió distintos objetos arrojados por el público. Entre ellos había una remera negra con letras blancas que reproducía la misma consigna y tipografía de la emblemática bandera que exhibieron los jugadores de la Selección argentina de fútbol tras la victoria ante Inglaterra en el Mundial.
Al advertir el mensaje, el mandatario brasileño sonrió y mostró la remera durante varios segundos frente a los asistentes. La imagen rápidamente se difundió en redes sociales y medios de comunicación de Brasil y la Argentina.
El contexto por Malvinas
El gesto de Lula se produjo en un contexto de creciente tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la disputa de soberanía sobre el archipiélago del Atlántico Sur.
Durante las últimas semanas, el gobierno de Javier Milei intensificó sus reclamos contra la explotación de recursos naturales en las islas y avanzó con iniciativas en foros internacionales para cuestionar proyectos vinculados con el desarrollo hidrocarburífero en la zona.
Londres, por su parte, rechazó los planteos argentinos y reiteró su posición histórica de que las Falkland Islands constituyen un territorio británico de ultramar. También defendió el principio de autodeterminación de los habitantes del archipiélago.
La postura de Brasil había sido reafirmada oficialmente pocas semanas antes. Durante la celebración por el 204° aniversario de la Independencia de Brasil en Buenos Aires, el encargado de Negocios de la embajada brasileña, Eduardo Uziel, sostuvo que el apoyo de su país a la soberanía argentina sobre las Malvinas “se mantuvo invariable desde 1833” y lo definió como una “política de Estado siempre por convicción”.
En ese mismo discurso, el diplomático remarcó la fortaleza de los vínculos bilaterales pese a las diferencias políticas entre Lula y Milei. “Tenemos una amistad de más de 200 años, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía”, afirmó ante representantes del ámbito político, diplomático y empresarial.
La reafirmación de la postura brasileña sobre Malvinas se produjo en medio de una relación bilateral marcada por las diferencias ideológicas entre ambos presidentes. Sin embargo, Brasilia y Buenos Aires han procurado mantener abiertos los canales institucionales y comerciales.
Diplomacia parlamentaria
A comienzos de septiembre, una delegación multipartidaria de legisladores argentinos viajó a Brasilia para impulsar una agenda de diplomacia parlamentaria destinada a preservar el vínculo entre ambos países.
Los encuentros incluyeron reuniones con el canciller brasileño, Mauro Vieira, el asesor presidencial Celso Amorim y otras autoridades del gobierno de Lula. La misión, sin embargo, no derivó en acuerdos concretos para recomponer la relación política entre ambos gobiernos.
En ese escenario, la imagen del presidente brasileño exhibiendo la remera con la consigna sobre Malvinas volvió a poner de manifiesto el respaldo histórico de Brasil al reclamo argentino, esta vez durante una actividad proselitista y a pocas horas de las elecciones presidenciales brasileñas.