Teatro Alberdi: Zamba Quipildor dice adiós con La Misa Criolla

- Tengo un gran cariño por esta provincia, que me ha dado mucho. El primer hito de mi carrera fue haber sido Revelación en Monteros. Luego de eso he participado en más de 28 festivales tucumanos; los he contado. Uno nunca se olvida de sus inicios: ahí fue la apertura de mi carrera, a partir de la cual me conocieron en todo el país y luego en el mundo. Nunca me olvidaré de todo lo que me dio Tucumán.