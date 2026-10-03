Martín Bossi, en Tucumán: “Hoy, hacer reír es un acto de rebeldía”

En una charla con los periodistas Carolina Servetto y Guillermo Monti para Conexión Play, el ciclo de LGPlay, Bossi contó que, cuando visita una ciudad como esta, no le gusta hablar del “interior del país”. Indicó que prefiere hablar de grandes ciudades, y entre ellas ubicó a Tucumán, Córdoba, Rosario y, un poco, Mendoza. “Me parece que es una visión bastante omnipotente. Si estoy en Buenos Aires, el interior del país tal vez sean otras ciudades; si estoy en Tucumán, el interior del país es Buenos Aires”, sostuvo. Y añadió: “Cuando estoy en Tucumán recuerdo a qué país pertenezco, de dónde vengo. Todavía ustedes mantienen un poquito de la tradición”. Y destacó que, por el contrario, Buenos Aires quedó más expuesta a la influencia foránea, incluso en el habla. “Lamentablemente, a veces desconozco el lugar donde vivo: hablamos casi en inglés. Delivery, pool party, estoy hype, lloro por la night, brother”, ejemplificó.