La Maratón de Lectura reunió en Tucumán a más de 300.000 alumnos

Para las familias, el encuentro fue mucho más que una cita escolar: representó una oportunidad para celebrar los logros de sus hijos en las aulas. Romina Cerda (mamá de Renata) y Gabriela Villagra (mamá de Rebeca), ambas de 2º grado de la institución, compartieron el camino recorrido. “Nos sentimos orgullosas y satisfechas. Ver que terminaron primer grado sabiendo leer y escribir, y que hoy, con apenas siete años, ya leen de corrido, es un logro enorme”, coincidieron. Entre los pasillos decorados con maquetas e historietas, la pequeña Rebeca acaparó las miradas luciendo un traje de astronauta confeccionado por su mamá con materiales reciclables. Sonriente, contó cuál fue su relato favorito: “el cuento del ratón que viaja a la Luna. A mí me gusta mucho leer y le leo a mi mamá en casa. En la escuela, la señorita también nos lee cuentos y después yo dibujo a los personajes”.