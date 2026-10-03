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La Maratón de Lectura reunió en Tucumán a más de 300.000 alumnos

La Escuela Ciudadela fue una de las sedes de una jornada colmada de historias y creatividad, centrada en las historias de ciencia ficción.

LECTORES DISFRAZADOS. Alumnos, maestros y padres disfrutaron de una jornada distinta en la Escuela Ciudadela con la Maratón de Lectura.
LECTORES DISFRAZADOS. Alumnos, maestros y padres disfrutaron de una jornada distinta en la Escuela Ciudadela con la Maratón de Lectura.
Hace 5 Hs

Entre trajes espaciales hechos a mano, libros desplegados sobre los bancos y el murmullo entusiasta de cientos de niños, la Escuela Ciudadela se transformó ayer en el epicentro de la Maratón Nacional de Lectura. Bajo el lema “Del futuro al más allá: cuando la literatura imagina otros mundos posibles”, la jornada movilizó a más de 300.000 estudiantes y 25.000 docentes en toda la provincia.

La iniciativa, impulsada por la Fundación Leer y enmarcada en el plan jurisdiccional “Alfabetización, Equidad y Futuro”, tuvo una de sus sedes en la Escuela Ciudadela, donde 441 alumnos del turno mañana compartieron talleres, lecturas en voz alta y producciones artísticas con sus docentes y familias.

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Para las familias, el encuentro fue mucho más que una cita escolar: representó una oportunidad para celebrar los logros de sus hijos en las aulas. Romina Cerda (mamá de Renata) y Gabriela Villagra (mamá de Rebeca), ambas de 2º grado de la institución, compartieron el camino recorrido. “Nos sentimos orgullosas y satisfechas. Ver que terminaron primer grado sabiendo leer y escribir, y que hoy, con apenas siete años, ya leen de corrido, es un logro enorme”, coincidieron. Entre los pasillos decorados con maquetas e historietas, la pequeña Rebeca acaparó las miradas luciendo un traje de astronauta confeccionado por su mamá con materiales reciclables. Sonriente, contó cuál fue su relato favorito: “el cuento del ratón que viaja a la Luna. A mí me gusta mucho leer y le leo a mi mamá en casa. En la escuela, la señorita también nos lee cuentos y después yo dibujo a los personajes”.

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La actividad comenzó temprano con la intervención plástica “Si una hoja en blanco pudiera abrir una puerta: ¿A dónde nos llevaría?”, para dar paso luego a talleres basados en obras de ciencia ficción e historietas, como “Cómo bañar a un marciano” y “La noche del meteorito” de Franco Vaccarini, “Armstrong, el increíble viaje de un ratón a la luna”, de Torben Kuhlmann, y clásicos adaptados como “Viaje al centro de la Tierra”.

Valor pedagógico

Durante la recorrida, la ministra de Educación, Susana Montaldo, remarcó el valor pedagógico del género elegido para esta edición: “la ciencia ficción pemite abrirse a nuevos mundos posibles y construirlos”. “Estamos propiciando la lectura en papel, dejar por momentos la pantalla, tener momentos de silencio y poder compartir con la comunidad y las familias”, dijo.

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El referente del plan de alfabetización, Franco Grignola, subrayó que los resultados oficiales de las pruebas Aprender 2025 ratifican el avance en la provincia, mostrando que casi 7 de cada 10 alumnos se ubican en los niveles más altos de lectura. Por su parte, la directora del establecimiento Gladys Abraham afrimó: “esta maratón es un espacio para mostrar lo que hacemos todos los días: poner la centralidad en la lectura y la escritura para descubrir mundos posibles”. Las jornadas de promoción lectora van acompañadas de programas sistemáticos como Leer te Ayuda (para el primer ciclo) y Misión Alfa (para alfabetización científica en el segundo ciclo).

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