Maratón literaria: Tucumán y todo el país se ponen a leer

Mañana, las aulas argentinas pueden convertirse en naves espaciales, castillos, estaciones del futuro o cualquier otro lugar que permita abrir un libro y dejar volar la imaginación. Este 2 de octubre se realizará la 24ª edición de la Maratón Nacional de Lectura, una celebración organizada por Fundación Leer que reunirá a unos cuatro millones de niños, niñas y jóvenes de todo el país junto con docentes, bibliotecarios, familias y comunidades.