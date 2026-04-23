Día Internacional del Libro: cómo una joven tucumana impulsa la lectura desde las redes

“En tercer año de la carrera tenía un bloqueo lector muy fuerte. Sentía que ya no leía por placer, sino por obligación”, recuerda la joven en diálogo con LA GACETA. Ese quiebre, lejos de alejarla de los libros, la llevó a repensar su vínculo con ellos. Durante la pandemia, volvió a leer “sus propios libros”, aquellos que no estaban en la currícula académica, y encontró una nueva manera de conectarse. “Quería compartir qué me pasaba con lo que leía, qué me generaba en el cuerpo”.