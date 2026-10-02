Se terminó la incertidumbre: Burkina Faso viaja a Buenos Aires y jugará contra la selección argentina

Resumen para apurados
- Burkina Faso viajó este sábado a Buenos Aires para enfrentar a la selección argentina a las 21 en el Monumental, tras resolver la cancelación de su vuelo.
- El traslado se postergó tres días por la cancelación imprevista del avión original en Marruecos, lo que obligó a negociaciones de urgencia para evitar la suspensión.
- El encuentro se disputará con aforo al 50% por sanción de la FIFA y ratifica la agenda de la Selección, que evaluaba reemplazar al rival con Benín ante la demora.
Después de varias horas de incertidumbre, la delegación de Burkina Faso finalmente partió desde Marruecos rumbo a la Argentina y será rival de la selección argentina este sábado desde las 21, en el estadio Monumental. El vuelo chárter que trasladará al plantel tiene previsto aterrizar en Buenos Aires alrededor de las 13.15, apenas unas horas antes del inicio del encuentro.
El viaje original estaba previsto para la noche del martes 29 de septiembre, pero la cancelación de la aeronave obligó a reorganizar toda la planificación. De esta manera, la delegación africana llegará con tres días de demora y el mismo día del partido, en un operativo que mantuvo en duda durante buena parte de la jornada la realización del amistoso.
Incluso se analizó la posibilidad de suspender el encuentro o modificar el rival de Argentina ante la presencia de Benín en el país. Sin embargo, las negociaciones entre la federación burkinesa y los organizadores avanzaron durante las últimas horas y, según fuentes citadas por el medio, los futbolistas finalmente aceptaron realizar el viaje para disputar el partido.
La Federación de Fútbol de Burkina Faso explicó que todo comenzó con la “cancelación sin previo aviso, por parte de la empresa que fletó el avión, del vuelo inicialmente programado”. A partir de allí, el ministerio de Deportes, la federación y la embajada en Marruecos trabajaron para encontrar una solución. La entidad también remarcó que sus principales autoridades asumieron personalmente las gestiones para garantizar el traslado de la delegación “lo antes posible”.
Un rival con nombres importantes
Burkina Faso llega al Monumental después de sus últimos compromisos oficiales rumbo a la Copa Africana de Naciones 2027. El equipo dirigido por el francés Amir Abdou empató 1-1 frente a Benín el 25 de septiembre y luego venció 1-0 a la República Centroafricana. Entre sus principales figuras aparecen el arquero y capitán Hervé Koffi, el defensor Edmond Tapsoba, Issa Kaboré y el atacante Ousseni Bouda. El partido se disputará con un aforo reducido al 50% por la sanción impuesta por FIFA.