Se terminó la incertidumbre: Burkina Faso viaja a Buenos Aires y jugará contra la selección argentina

La Federación de Fútbol de Burkina Faso explicó que todo comenzó con la “cancelación sin previo aviso, por parte de la empresa que fletó el avión, del vuelo inicialmente programado”. A partir de allí, el ministerio de Deportes, la federación y la embajada en Marruecos trabajaron para encontrar una solución. La entidad también remarcó que sus principales autoridades asumieron personalmente las gestiones para garantizar el traslado de la delegación “lo antes posible”.