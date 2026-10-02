De San Juan al Monumental: la entrada que llegó a último momento y un "gracias" eterno para Messi

Un mensaje para el "10"

Cuando la charla llegó al "10", todo cambió. Ya no se hablaba de autos, de vuelos ni de boletos: solo de él. ¿Qué le dirían a Messi si los escuchara? Guillermo respondió primero, con la emoción a flor de piel. "Lo primero, gracias. Gracias por todo lo que nos dio. Lo segundo: si puede jugar un Mundial más, bienvenido sea, aunque sea desde el banco. Pero, sobre todo, a Messi, muchas gracias por el legado que dejó y por la enseñanza, en especial para los chicos. Dejó una muy linda enseñanza: que no hay que bajar los brazos", expresó.