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De San Juan al Monumental: la entrada que llegó a último momento y un "gracias" eterno para Messi

Padre e hijo llegaron en avión para un evento en Costa Salguero, se aseguraron un lugar en el Monumental y lamentaron no estar en la despedida del "10".

LISTOS. Los sanjuaninos Guillermo y Francesco Pérez ya tienen su lugar para ver a la Selección ante Burkina Faso.
LISTOS. Los sanjuaninos Guillermo y Francesco Pérez ya tienen su lugar para ver a la Selección ante Burkina Faso. Foto de Gonzalo Cabrera Terrazas.
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Dos hinchas sanjuaninos retiraron entradas en el Monumental este viernes para ver a la Selección ante Burkina Faso, aprovechando su viaje a Buenos Aires por una exposición automotriz.
  • Padre e hijo consiguieron boletos a último momento tras confirmarse el partido, aunque lamentaron no poder acceder a la inminente despedida de Lionel Messi ante Benín.
  • El testimonio refleja el fervor popular y la gratitud hacia Messi ante el cierre de su ciclo internacional, marcando el inicio de una nueva etapa de recambio en la Selección.
Resumen generado con IA

Para cuando Guillermo Pérez y su hijo Francesco llegaron a la zona de boleterías del Monumental, en Núñez, lo peor ya había pasado. Durante horas, una marea de hinchas había acudido a retirar las entradas del amistoso entre la selección argentina y Burkina Faso, programado para este sábado a las 21. De aquel trajín quedaban apenas huellas: vasos usados en el piso, una botella de agua y una lata olvidadas en el borde de una ventana enrejada. Los sanjuaninos fueron de los últimos en llegar. No importaba: la compra estaba hecha y el lugar, asegurado.

Ante el pedido de LA GACETA, Guillermo, de 51 años, levanta la entrada para la San Martín Baja Lateral como si fuera un trofeo. A su lado, Francesco, de 15, sonríe con algo de timidez. Padre e hijo, juntos, a horas de una noche inolvidable.

De la expo de autos a la tribuna

El fútbol, sin embargo, no fue el motivo original del viaje. "Nosotros, en realidad, vinimos a una expo de autos chinos en el centro Costa Salguero. Justo coincidió con el partido de Argentina, así que conseguimos la entrada y ya tenemos casi todo armado", explicó Guillermo a LA GACETA. Llegaron en avión desde San Juan, y no es la primera vez que los motores les marcan el itinerario. "Como todo, tenemos pasión por los autos y por las motos. Esta vez vinimos nosotros dos, pero generalmente venimos los cuatro de la familia", agregó.

Un sueño en la sangre

El partido, el primero de la historia entre ambos equipos, estuvo rodeado de versiones de suspensión hasta último momento. Finalmente, se supo que el combinado africano llegará apenas ocho horas antes del encuentro. Las dudas no les quitaron el sueño a los sanjuaninos, que se mostraron optimistas con que el amistoso se juegue. "Es un sueño, un sueño cumplido. Lo llevamos en la sangre", sostuvo Guillermo.

La espina del martes

La alegría, igual, tiene una espina. Messi se retiró de la Selección y su despedida será el martes, ante Benín, en este mismo estadio. Para ese partido no consiguieron lugar. "No vamos a poder ver a Messi, pero sí podemos ver a los otros", aceptó el padre, resignado. Francesco, por su parte, todavía tiene fresco el último Mundial, que vivió "como todo argentino, casi infartado". Sobre el equipo que jugó ante Bolivia, fue breve: "Me gusta, me gusta".

Un mensaje para el "10"

Cuando la charla llegó al "10", todo cambió. Ya no se hablaba de autos, de vuelos ni de boletos: solo de él. ¿Qué le dirían a Messi si los escuchara? Guillermo respondió primero, con la emoción a flor de piel. "Lo primero, gracias. Gracias por todo lo que nos dio. Lo segundo: si puede jugar un Mundial más, bienvenido sea, aunque sea desde el banco. Pero, sobre todo, a Messi, muchas gracias por el legado que dejó y por la enseñanza, en especial para los chicos. Dejó una muy linda enseñanza: que no hay que bajar los brazos", expresó.

Francesco, que creció viendo al rosarino con la celeste y blanca, también habló con el corazón. "Es impagable toda la felicidad que nos dio. Es el mejor del mundo, y no sé cuándo vamos a ver a alguien como él, porque es humilde, es buen jugador y es buena persona. Es como perfecto", afirmó.

Burkina Faso llegará sobre la hora. Ellos, en cambio, ya tienen todo listo. Messi no estará en la cancha el sábado, pero irá con ellos en cada palabra que le dedicaron a metros de las boleterías.

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