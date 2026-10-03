Chavarría y la clave del nuevo circuito de los 21K LA GACETA: "Todo el principio es subida, hay que guardar energía"

Resumen para apurados
- Ezequiel Chavarría competirá este domingo en los 21K LA GACETA en Tucumán para defender su título e imponerse por cuarta vez consecutiva.
- El atleta de Yerba Buena ganó las tres ediciones previas y llega tras ser el cuarto mejor argentino en Buenos Aires, alertando sobre el calor y la altimetría.
- Chavarría liderará a 25 corredores de su equipo y buscará coronar su temporada récord con una nueva victoria en el renovado circuito de la capital tucumana.
Ezequiel Chavarría puede presumir asistencia perfecta en todos los 21K LA GACETA. Desde 2023, el atleta oriundo de Yerba Buena viene siendo el más veloz en todas las carreras y este año buscará quedarse nuevamente en lo más alto del podio. "Esta es la cuarta edición y, si bien las tres anteriores las vengo ganando, veremos qué nos prepara este año. Ojalá nos ayude el día", señala el corredor, que llega con el desgaste lógico de haber corrido hace apenas una semana el Maratón de Buenos Aires.
"Siempre busco estar ahí en la punta para lograr nuevamente el objetivo. Pero también hay que respetar a los otros atletas que vienen de afuera. Me parece importante tenerlo en cuenta", agrega, y advierte sobre un factor que puede ser determinante: "Acá en Tucumán ahora las temperaturas son altas y la humedad es bastante fuerte. Eso hay que tenerlo en cuenta".
Su paso por el Maratón de Buenos Aires dejó enseñanzas. Chavarría había apuntado a un tiempo de 2 horas 16 minutos, pero las condiciones climáticas jugaron en contra: "Lo ideal en este tipo de competencias es largar con una temperatura de entre 8 °C y terminar con 12 °C. Ese día se largó con casi 16 °C de temperatura y entre un 80% y 90% de humedad". El resultado fue 2h23m: "Podés prepararte muy bien, pero si el clima no acompaña, para todos se vuelve más desgastante", explica.
A pesar de no haber alcanzado su objetivo, el balance es positivo: "Hubo mucha gente que se acalambró por no tomar las sales o contar con la hidratación correspondiente. Son cosas que con la humedad se pagan en los ultimos kilómetros".
A Chavarría no le fue para nada mal y terminó cuarto entre los argentinos. "Mi marca no fue la mejor, pero no podemos juzgar todo por una sola carrera. Venimos haciendo un buen año y quedar cuarto mejor argentino no es fácil ni hay que despreciarlo", reflexiona.
Un año de mejores marcas
El 2026 será recordado por Chavarría como una temporada de progreso. En los 15 kilómetros bajó su marca a 45m10s, mejorando en 45 segundos su registro anterior. En la media maratón, pasó de 1h06m a 1h04m57s, un salto significativo en un terreno donde cada segundo cuesta. "A veces los puestos son circunstanciales, pero lo que te alimenta y ayuda a estar ahí es mejorar la marca. No es fácil bajar un minuto y segundos cuando el ritmo se pone más fino", destaca.
Fue en la Media Maratón de Buenos Aires, la carrera que reunió a 31.000 personas y donde se batió el récord mundial, donde logró su mejor tiempo. "Fui el cuarto mejor argentino. Poniendo todo en la balanza, para mí está siendo un gran año. Estoy muy contento".
La estrategia para el domingo
Con el conocimiento que da la experiencia, "Chava" tiene clara la hoja de ruta para los 21K LA GACETA: "Yo siempre digo que esta carrera se define después del kilómetro 10, cuando tomás la bajada. Todo el principio es subida, así que hay que guardar energía para el final, más aún teniendo en cuenta el calor y la humedad. Hay que tratar de no salir fuerte porque después lo terminás pagando. Hay que hacer una carrera de menor a mayor y levantarse ese día con buenas sensaciones".
Además, expresó su entusiasmo por correr en la capital de la provincia el próximo 11 de octubre: "Correr por San Miguel de Tucumán es muy lindo, me pone muy contento porque no siempre puedo correr acá y sé que el público alienta mucho".
El equipo, una prioridad
Además de su propia competencia, Chavarría sigue de cerca la preparación de los chicos de su equipo. "En total seríamos 25 los que van a correr, entre la media maratón y las otras distancias. Tratamos de no correr seguido, sino de preparar bien la competencia para llegar de la mejor manera", cuenta.
Sobre el nuevo circuito de los 10K, cree que favorecerá los tiempos: "Lo veo más rápido. Vienen muy bien. Tuvieron la última semana de carga pesada y esta ya es de descarga. Lo más importante ahora es descansar, comer bien y no generar el desgaste que ya hicieron previamente".
Con la confianza intacta y la mira puesta en un nuevo título, Chavarría espera que ese domingo sea una fiesta para el atletismo tucumano. "Ojalá a todos les vaya bien y puedan mejorar sus tiempos", cierra.
Cómo inscribirse a los 21K de LA GACETA
No dejes pasar la oportunidad de ser parte de la cuarta edición de los 21K LA GACETA. La inscripción se realiza en minutos a través de 21k.lagaceta.com.ar. Los cupos son limitados y la competencia volverá a reunir a miles de corredores y familias.