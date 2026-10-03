Chavarría y la clave del nuevo circuito de los 21K LA GACETA: "Todo el principio es subida, hay que guardar energía"

La estrategia para el domingo

Con el conocimiento que da la experiencia, "Chava" tiene clara la hoja de ruta para los 21K LA GACETA: "Yo siempre digo que esta carrera se define después del kilómetro 10, cuando tomás la bajada. Todo el principio es subida, así que hay que guardar energía para el final, más aún teniendo en cuenta el calor y la humedad. Hay que tratar de no salir fuerte porque después lo terminás pagando. Hay que hacer una carrera de menor a mayor y levantarse ese día con buenas sensaciones".