Se conocieron en un canal de TV, se reencontraron 20 años después y hoy comparten la pasión por el running

El día que dejó de esperarla en la llegada y largó su primer 7K

Rafael conocía de cerca ese proceso, aunque todavía no se imaginaba como corredor. Durante años jugó al básquet, hasta que una lesión lo obligó a dejarlo. Después aparecieron las caminatas y, finalmente, las carreras. El 6 de enero del año pasado, en Aguilares, largó su primer 7K, sin preparación específica y desde el último lugar. "Yo siempre había ido a acompañarla. Estaba acostumbrado a esperarla en la llegada. Pero un día me picó el bichito y decidí correr", recordó. Cuando faltaban unos 200 metros, Ana lo vio entre la gente y empezó a alentarlo. Él aceleró en el tramo final y terminó aquella carrera que marcaría su comienzo en el running.