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Lanzamiento oficial de los 21K de LA GACETA: recorrido, distancias y todos los detalles de la fiesta del running

La competencia se correrá el domingo 11 de octubre y tendrá tres distancias. Durante el lanzamiento se dio a conocer la nueva remera, los kits y las fechas de acreditación.

LANZAMIENTO. Alejandra Barros, gerente de Marketing, y Carolina Servetto, periodista de LA GACETA, durante la presentación oficial de los 21K.
LANZAMIENTO. Alejandra Barros, gerente de Marketing, y Carolina Servetto, periodista de LA GACETA, durante la presentación oficial de los 21K. Foto de Analía Jaramillo/LA GACETA.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA presentó la cuarta edición de sus 21K en San Miguel de Tucumán, que se correrá el 11 de octubre para convocar a miles de atletas en tres distancias.
  • Con más de 2.000 inscriptos, la prueba sumó una opción participativa de 5K y circuitos optimizados por puntos históricos, además de kits con indumentaria oficial.
  • La organización prevé superar los 3.000 participantes, consolidando a la competencia como la mayor fiesta del running y un atractivo deportivo clave para la provincia.
Resumen generado con IA

Más de 2.000 corredores ya aseguraron su lugar y la organización espera sumar un millar más antes de la largada. Con ese impulso, en las oficinas de Mendoza 654 se presentó oficialmente la cuarta edición de los 21K de LA GACETA, que el domingo 11 de octubre volverán a adueñarse de las calles de San Miguel de Tucumán. Sponsors, profesores de running, atletas y representantes de las instituciones que acompañan la competencia repasaron imágenes de 2025 y compartieron la previa de una carrera que ya comienza a vivirse.

La primera novedad está pensada para quienes recién se calzan las zapatillas: la distancia participativa crecerá de tres a cinco kilómetros. “Vimos muchos corredores nuevos iniciándose a correr, así que decidimos pasar de los 3 kilómetros a los 5”, explicó Alejandra Barros, gerente de Marketing de LA GACETA. Los 10K y los 21K seguirán en el menú, con circuitos más simples, cruces mejor resueltos y menos complicaciones para los participantes.

NOVEDAD. La nueva remera de los 21K de LA GACETA fue presentada oficialmente durante el lanzamiento. NOVEDAD. La nueva remera de los 21K de LA GACETA fue presentada oficialmente durante el lanzamiento. Foto de Analía Jaramillo/LA GACETA.

Distintos beneficios

El kit también genera expectativas. Bolsa, dorsal, medalla, remera y productos de los auspiciantes esperan a cada inscripto, mientras que la versión premium agregará una botella soft flask, una riñonera Weis y productos nutricionales. “El kit se lo llevan absolutamente todos los corredores que se inscriban y me parece que supera con creces el valor de la inscripción”, destacó Barros. La gerenta también abrió la puerta a la trastienda de la organización con una enumeración que suena a ritual: “Detrás de eso está cada detalle: se observa, se busca, se mira y se contempla para que el corredor tenga una hermosa experiencia”.

Presentación de los recorridos

En el video del recorrido aparecieron las postales que acompañarán cada zancada de los 21K: el Monumento al Bicentenario, el parque Guillermina, las plazas Belgrano y San Martín y la Casa Histórica de la Independencia, antes del tramo final hacia la zona del hotel Sheraton. En los 10K, la avenida Mate de Luna presentará una variante: allí los corredores cambiarán de sentido para completar la distancia. Será una forma de correr y, al mismo tiempo, recorrer la historia de la ciudad.

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Palabra autorizada

Ezequiel Chavarría también estuvo presente. El tricampeón de la prueba volverá a participar en la distancia principal y sabe que correr como local ofrece un estímulo extra. “Lo lindo de correr cerca de tu casa, en tu provincia, es que acá me conocen y creo que eso también te motiva”, contó.

Después de una temporada exigente, quiere disfrutar, aunque sin esconder sus ganas de competir. “Siempre va a haber corredores que van a querer ganarle a uno. Ojalá ese día nos levantemos con toda la energía positiva”, expresó “Chava”.

En Zona Running, el entusiasmo se mide en números. Christian Juárez, profesor de la academia, llevará a más de 25 alumnos, más del doble que en la edición anterior, cuando fueron unos 12. “Algunos van a debutar por primera vez en una carrera con los 5 kilómetros, mientras que otros buscan mejorar su tiempo tanto en los 10 como en los 21”, explicó. “Para quienes debutan en los 5K, lo más importante es disfrutar y pasarla bien. Están preparados para cumplir el objetivo, por eso la posición o el tiempo quedan en segundo plano”, recomendó su colega Rosa Córdoba.

PRESENTE. Ezequiel Chavarría, ganador de los 21K en 2025, volverá a competir en la distancia principal. PRESENTE. Ezequiel Chavarría, ganador de los 21K en 2025, volverá a competir en la distancia principal. Foto de Analía Jaramillo/LA GACETA.

Lista para el desafío

María Inés Salvatierra, en cambio, no duda sobre la distancia que elegirá. “Mi distancia favorita es la 21, la disfruto mucho”, confesó la corredora, cuya receta no guarda secretos. “No es solamente salir a correr. Hay que tener conducta y disciplina, y con eso se logra”, agregó. Además, pidió no descuidar la hidratación antes y durante la prueba, especialmente ante las condiciones climáticas que pueda presentar octubre.

La voz de la jornada será la de Emiliano Almirón Riscala. “Para mí va a ser una gran fiesta. Todos son ganadores por el solo hecho de largar”, anticipó el conductor, que recibirá a cada participante, del primero al último. “Los despido en la largada y los espero muy eufórico y muy ansioso en la llegada a todos los competidores”.

Acreditaciones

Las acreditaciones serán el viernes 9 y el sábado 10 de octubre, de 10 a 20. El viernes, los kits podrán retirarse en las sucursales de Marathon Deportes de Gómez Pardo, en Yerba Buena, y de 25 de Mayo; el sábado, solo en la de 25 de Mayo.

Con las inscripciones todavía abiertas, solo faltará lo mejor: que suene la largada y Tucumán vuelva a correr.

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