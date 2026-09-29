Lanzamiento oficial de los 21K de LA GACETA: recorrido, distancias y todos los detalles de la fiesta del running

En Zona Running, el entusiasmo se mide en números. Christian Juárez, profesor de la academia, llevará a más de 25 alumnos, más del doble que en la edición anterior, cuando fueron unos 12. “Algunos van a debutar por primera vez en una carrera con los 5 kilómetros, mientras que otros buscan mejorar su tiempo tanto en los 10 como en los 21”, explicó. “Para quienes debutan en los 5K, lo más importante es disfrutar y pasarla bien. Están preparados para cumplir el objetivo, por eso la posición o el tiempo quedan en segundo plano”, recomendó su colega Rosa Córdoba.