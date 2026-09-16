Nuevo guiño de Peter Lamelas: “Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a EE.UU. sin visa”

Más inversiones estadounidenses

En su reciente publicación, Lamelas también vinculó la relación bilateral con la llegada de inversiones estadounidenses a la Argentina. “Trabajo para traer más inversiones estadounidenses a la Argentina. Pero la confianza no se declama: se construye. Y cuando hablamos de infraestructura crítica, la respuesta es clara: tecnología confiable”, sostuvo.