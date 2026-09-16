Política

Nuevo guiño de Peter Lamelas: “Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a EE.UU. sin visa”

El embajador de Estados Unidos en la Argentina reiteró que trabaja para que el país vuelva a integrar el "Visa Waiver Program".

Javier Milei y Peter Lamelas, embajador de los EEUU en Argentina.
Javier Milei y Peter Lamelas, embajador de los EEUU en Argentina.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El embajador Peter Lamelas respaldó hoy que los argentinos viajen a EE.UU. sin visa por negocios o turismo, al destacar los valores democráticos que unen a ambos países.
  • Argentina integró el Visa Waiver en los años 90 hasta la crisis de 2001. Para volver a ingresar, el país debe cumplir requisitos de intercambio de datos sobre seguridad.
  • Lamelas prometió concretar la exención antes del fin de su mandato, un hito que impulsaría el flujo de viajeros y fortalecería la llegada de inversiones estadounidenses.
Resumen generado con IA

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, volvió a respaldar la posibilidad de que el país ingrese nuevamente al Programa de Exención de Visado (Visa Waiver Program) y aseguró que trabaja para alcanzar ese objetivo.

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A través de un mensaje publicado en redes sociales, el diplomático habló del tema. “Somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores democráticos. Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa”, escribió.

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Lamelas destacó además el intenso vínculo entre ambos países. Según señaló, 687.444 argentinos viajaron a Estados Unidos durante 2024, mientras que se estima que alrededor de 290.000 argentinos residen actualmente en ese país. Entre los destinos más elegidos mencionó Miami, Orlando, Nueva York y Washington D.C.

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“Una visa es un privilegio”, afirmó el embajador, quien remarcó que “cada caso se decide conforme a la ley, protegiendo la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos”.

Lamelas y su promesa sobre el Visa Waiver

No es la primera vez que Lamelas se refiere al posible regreso de la Argentina al Visa Waiver Program. En agosto había asegurado que “antes de que yo me vaya como embajador, vamos a tener Visa Waiver para la Argentina. Es una promesa”.

En aquella oportunidad, sin embargo, aclaró que el país debe cumplir una serie de requisitos para ser incorporado al programa. Entre ellos, mencionó la necesidad de contar con sistemas de información capaces de transmitir de manera inmediata a Estados Unidos datos sobre personas sospechosas que ingresen a la Argentina.

La Argentina ya formó parte del Visa Waiver Program durante la década de 1990, bajo la presidencia de Carlos Menem. El beneficio fue retirado posteriormente, tras la crisis económica y social de 2001.

“Quiero lograr que el pueblo argentino vuelva a tener eso”, había expresado Lamelas, quien también señaló que Chile cuenta actualmente con ese beneficio y recordó que la Argentina lo tuvo en el pasado.

Más inversiones estadounidenses

En su reciente publicación, Lamelas también vinculó la relación bilateral con la llegada de inversiones estadounidenses a la Argentina. “Trabajo para traer más inversiones estadounidenses a la Argentina. Pero la confianza no se declama: se construye. Y cuando hablamos de infraestructura crítica, la respuesta es clara: tecnología confiable”, sostuvo.

El mensaje concluyó con una definición sobre el vínculo entre ambos países. “Más inversión. Más confianza. Más seguridad. Más libertad. Argentina y Estados Unidos, juntos”, remarcó.

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