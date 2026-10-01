El embajador de Estados Unidos se reunió con Jaldo y destacó las oportunidades de Tucumán para el desarrollo económico
Peter Lamelas visitó la Casa de Gobierno y mantuvo una reunión con el gobernador. Analizaron oportunidades de negocios, exportaciones, condiciones fitosanitarias y cooperación económica.
Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo recibió hoy en Tucumán al embajador de EE.UU., Peter Lamelas, para analizar exportaciones, producción y cooperación económica bilateral.
- El encuentro se dio tras la visita del embajador de India. Dialogaron sobre condiciones fitosanitarias y retenciones para productos clave como limones y arándanos.
- El diplomático recorrerá industrias locales para apuntalar el comercio bilateral, buscando potenciar el empleo y retener a los jóvenes en la provincia.
El gobernador Osvaldo Jaldo recibió en Casa de Gobierno al embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, con quien analizó oportunidades comerciales, producción, exportaciones y alternativas de cooperación económica entre Tucumán y ese país.
Del encuentro participaron los ministros Susana Montaldo (Educación), Luis Medina Ruiz (Salud Pública) y Regino Amado (Gobierno y Justicia); la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; la secretaria de Relaciones Internacionales y Empresariales, Virginia Ávila; y Thach Phan, asesor económico del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Durante la reunión se abordaron las oportunidades que ofrece Tucumán para el desarrollo de negocios y la posibilidad de fortalecer la cooperación económica. También se puso en valor el potencial productivo de la provincia y su aporte a la economía argentina.
Exportaciones y condiciones para el comercio
Tras el encuentro, Jaldo destacó la importancia de la visita del representante diplomático estadounidense y señaló que Tucumán se encuentra en la agenda internacional.
“Hoy Tucumán está a la vista del mundo”, afirmó el gobernador, quien recordó que la visita de Lamelas se produjo un día después de la llegada del embajador de la India, Ajaneesh Kumar.
Jaldo sostuvo que estos encuentros permiten a la provincia mostrar “su potencial, sus economías regionales, sus industrias, sus universidades” y abrir canales de contacto con representantes de distintos países.
En relación con Estados Unidos, destacó el interés comercial y mencionó entre los productos tucumanos que llegan a ese mercado a los limones, arándanos y frutillas.
“Con el embajador hemos aprovechado para conversar sobre algunas condiciones fitosanitarias de nuestros productos, hemos tenido la posibilidad de conversar sobre algunas retenciones de nuestros productos. No solo viendo la posibilidad de abrir mercados, sino también de las condiciones en que lo hacemos”, explicó.
El mandatario también resaltó la importancia del contacto institucional con la Embajada y afirmó que la Provincia buscará facilitar las gestiones vinculadas con las actividades productivas y comerciales.
Según Jaldo, Lamelas manifestó su intención de seguir acompañando a la Argentina y, particularmente, al interior del país. En ese marco, destacó que Tucumán es la tercera provincia que visita el embajador.
El rol de Tucumán como puente
Jaldo planteó la posibilidad de generar nuevos canales de gestión para productores y empresas tucumanas que trabajan con el mercado estadounidense.
“La verdad que tenemos todos los contactos para las gestiones que podamos hacer, tanto a nivel personal de los tucumanos, tanto a aquellos que están produciendo y colocando sus productos en los Estados Unidos”, señaló.
El gobernador destacó además el perfil exportador de la provincia y sostuvo que, aunque Tucumán es una de las jurisdicciones más pequeñas del país, cientos de sus productos llegan a distintos mercados internacionales.
Para Jaldo, fortalecer los vínculos con Estados Unidos representa una oportunidad de progreso para la provincia. En ese sentido, convocó a una mayor articulación entre el Estado y el sector privado, tanto para la producción como para la industrialización y comercialización.
“El gobierno va a ser puente de todas las actividades privadas que tengan sus intereses para llegar a los Estados Unidos con sus productos, y lo mismo, también traer productos de los Estados Unidos a la Argentina”, afirmó.
Y agregó: “Nosotros somos puente, hacemos las gestiones, somos facilitadores para reforzar la gestión que hoy tiene Tucumán con los Estados Unidos de América”.
Qué dijo el embajador sobre Tucumán
Por su parte, Lamelas destacó el interés de Estados Unidos en acompañar el crecimiento de Tucumán y remarcó las oportunidades vinculadas con la producción agrícola.
“Es la primera vez que estoy aquí en esta provincia. Estoy aprendiendo y conociendo”, expresó el embajador, quien también destacó el peso histórico de Tucumán en la Argentina y señaló que la producción agrícola es “muy importante”.
“Yo creo que Tucumán puede ayudar al desarrollo económico de Argentina”, afirmó.
Lamelas también destacó las características de los tucumanos y planteó la necesidad de generar oportunidades para las nuevas generaciones.
“La gente de aquí es muy trabajadora y estudiosa”, sostuvo. En ese sentido, señaló que Estados Unidos busca hacer “a los Estados Unidos primero”, pero también “ayudar a hacer a Tucumán primero”, en línea con el concepto que, según explicó, le transmitió Jaldo.
“También la Argentina quiere ser primera, al igual que los Estados Unidos. Y los otros ser socios, pero para eso tenemos que ser iguales. Alguien no puede tener más poder por sobre el otro”, agregó.
El diplomático remarcó además la importancia de que el desarrollo económico permita retener a los jóvenes en la provincia.
“Queremos que Tucumán siga desarrollándose, que lo que se produce aquí pueda ayudar a desarrollar la provincia; que la juventud aquí no tenga que irse a otro lugar, como por ejemplo, a Buenos Aires, que se puedan quedar aquí en Tucumán”, afirmó.
La agenda productiva
La visita de Lamelas continuará con recorridas por establecimientos vinculados con la producción y la industria citrícola. El embajador manifestó su interés en conocer de manera directa ese sector, al que vinculó con el comercio bilateral.
“Me comentaron que el 27% de lo que se produce aquí va a los Estados Unidos, como los limones o la frutilla. Eso es muy interesante. Pero yo voy a visitar esas fábricas y a seguir aprendiendo”, cerró.
El encuentro en Casa de Gobierno permitió profundizar el diálogo institucional entre Tucumán y Estados Unidos y avanzar sobre cuestiones vinculadas con la producción, las exportaciones, el comercio y la cooperación económica. La agenda también puso el foco en el potencial agroindustrial tucumano y su inserción en los mercados internacionales.