“No podía dejar que todos murieran”: el dramático relato del piloto de Flydubai atacado en pleno vuelo

El piloto indio Smit Machchhar, a quien los líderes de Israel e India aclamaron como un héroe por salvar a los pasajeros tras ser apuñalado por su compañero en un presunto intento de estrellar un avión de Flydubai el miércoles, sonríe en un lugar no identificado en esta imagen distribuida sin fecha el 30 de septiembre de 2026 (Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel/Imagen distribuida a través de REUTERS)