“No podía dejar que todos murieran”: el dramático relato del piloto de Flydubai atacado en pleno vuelo
Smit Machchhar fue apuñalado por su copiloto durante un vuelo de Dubái a Tel Aviv. Herido de gravedad, logró abrir la puerta de la cabina para que pasajeros y tripulantes pudieran intervenir y el avión aterrizó de emergencia en Arabia Saudita.
Resumen para apurados
- El 30 de septiembre, el piloto Smit Machchhar evitó una tragedia en un vuelo de Flydubai a Tel Aviv tras ser apuñalado por su copiloto en un intento de estrellar la nave.
- Gravemente herido durante un abrupto descenso, Machchhar logró destrabar la cabina para que pasajeros y tripulación redujeran al agresor y aterrizaran en Arabia Saudita.
- Con el atacante detenido, autoridades internacionales investigan sus motivos, en un hecho que reabre el debate sobre los protocolos de seguridad y control en cabina.
El piloto indio Smit Machchhar, de Flydubai, contó cómo logró sobrevivir al ataque de su copiloto durante un vuelo entre Dubái y Tel Aviv y cómo consiguió abrir la puerta de la cabina pese a estar gravemente herido. “Sabía que el avión estaba descendiendo. Había caído al suelo. Me dije: la puerta está ahí, solo tengo que abrirla”, relató durante una videollamada con el primer ministro de la India, Narendra Modi.
La conversación se produjo este viernes desde el hospital de Abu Dabi donde el comandante continúa internado. En las imágenes difundidas por Modi, Machchhar aparece con vendas en la cabeza y las manos y un tubo en la nariz. El piloto se quebró al recordar el momento del ataque y explicó que, aunque luchaba por su propia vida, comprendió que debía llegar hasta la puerta de la cabina para evitar una tragedia mayor.
Qué pasó en el avión de Flydubai
El incidente ocurrió el miércoles 30 de septiembre en un Boeing 737 que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv. Según las autoridades israelíes y los reportes sobre el episodio, el copiloto, un ciudadano de Omán, atacó a Machchhar con un arma blanca y el avión inició un descenso pronunciado de unos 4.267 metros en menos de 30 segundos.
Machchhar explicó que, después de recibir las heridas y caer al piso de la cabina, comprendió que debía hacer un último esfuerzo. “La puerta está ahí mismo”, recordó que se dijo a sí mismo antes de conseguir abrirla.
La maniobra permitió que pasajeros y tripulantes ingresaran a la cabina y redujeran al atacante. Mientras tanto, otros miembros de la tripulación lograron estabilizar la aeronave. El vuelo terminó desviándose hacia Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita, donde realizó un aterrizaje de emergencia.
“Luchaba por mi vida”
Durante la conversación con Modi, Machchhar describió la gravedad del momento. “Luchaba por mi vida”, explicó. Pero también señaló que en medio del ataque pensó en las personas que viajaban detrás de la puerta de la cabina.
“Lo hacía por mi vida, pero al mismo tiempo sabía que no podía dejar que todos los demás murieran”, relató el piloto.
El avión transportaba 174 personas, según Reuters, aunque otras versiones difundidas inicialmente habían informado una cifra de 182. La aeronave logró aterrizar sin que se produjera una tragedia mayor.
El copiloto quedó detenido y las autoridades investigan el episodio. El motivo del ataque todavía no fue establecido. La investigación busca determinar qué ocurrió dentro de la cabina y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al avión a iniciar el brusco descenso.
El piloto recordó el Hanuman Chalisa
Machchhar también contó que durante el ataque recitó el Hanuman Chalisa, un himno devocional hindú dedicado a Hanuman. Según relató, esa oración le dio fuerzas para afrontar el momento.
El piloto había recibido inicialmente atención médica en Arabia Saudita después del aterrizaje de emergencia y posteriormente fue trasladado a Abu Dabi para continuar su recuperación. Un pasajero que lo asistió durante el episodio describió sus heridas como graves y mencionó una importante pérdida de sangre.
Machchhar trabaja en Flydubai desde 2022 y anteriormente se desempeñó durante 11 años en la aerolínea india SpiceJet. En total, acumula unos 17 años de experiencia como piloto.
Tras la videollamada, Modi destacó públicamente la actuación del comandante y expresó sus deseos de una pronta recuperación. El piloto, visiblemente emocionado, le respondió que después de lo ocurrido se sentía orgulloso de sí mismo.