El Niño: advierten que 2027 podría ser un año con temperaturas e inundaciones récord

Resumen para apurados
- Expertos y el SMN advierten que El Niño causará inundaciones y calor récord en Argentina en 2027 debido a un calentamiento oceánico histórico hacia fines de 2026.
- La NOAA estimó un 75% de probabilidad de que el fenómeno supere récords desde 1950, tras registrar anomalías térmicas mayores a 3 °C en el océano Pacífico ecuatorial.
- El SMN y organismos provinciales ya coordinan planes de contingencia ante posibles crecidas extremas en el primer cuatrimestre de 2027 y picos de calor global.
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estima que existe más de un 90% de probabilidad de que se desarrolle un evento muy fuerte, mientras que para el período octubre-diciembre de 2026 calcula un 75% de posibilidades de que alcance una intensidad superior a la registrada por cualquier El Niño desde 1950.
El organismo estadounidense señala que el fenómeno continuará fortaleciéndose hasta fin de año. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por su parte, ya trabaja junto con organismos nacionales y gobiernos provinciales para anticipar posibles impactos durante la temporada 2026-2027.
Cuándo alcanzaría su máxima intensidad El Niño
De acuerdo con las proyecciones citadas, El Niño tendría su mayor intensidad hacia diciembre. La perspectiva oficial de NOAA indica que durante el trimestre octubre-noviembre-diciembre existe un 75% de probabilidad de que el episodio supere el umbral considerado histórico en el registro desde 1950.
El fenómeno ya muestra un marcado fortalecimiento. En agosto, la anomalía de temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial oriental superó los 3°, mientras que el índice Niño 3.4 alcanzó +1,8 °C, según la actualización de septiembre de NOAA.
Qué efectos podría tener El Niño en Argentina durante 2027
El impacto del fenómeno sobre la Argentina podría prolongarse durante los primeros meses de 2027. De acuerdo con las declaraciones atribuidas al director del SMN, Pedro Di Nezio, los efectos más importantes de episodios intensos anteriores se registraron durante marzo y abril, aunque también podrían producirse inundaciones durante enero y febrero.
El SMN ya incorporó la temporada 2026-2027 dentro de sus tareas de preparación. En agosto, el organismo informó que trabaja junto con la Agencia Federal de Emergencias y las provincias para mejorar la anticipación de posibles fenómenos hidrometeorológicos asociados a El Niño.
Esto significa que el pico de intensidad del fenómeno y el momento de mayor impacto sobre la Argentina no necesariamente coincidirán. La evolución de las lluvias y otros efectos dependerá de cómo se comporte la circulación atmosférica durante los próximos meses.
El Niño podría extender sus efectos hasta 2027
El fenómeno se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, que modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones de lluvias y temperaturas en distintas regiones del planeta. El SMN confirmó en junio que las condiciones habían evolucionado hacia una fase cálida o El Niño.
Para la temporada 2026-2027, los organismos meteorológicos mantienen una vigilancia especial debido a la intensidad que podría alcanzar el episodio. NOAA señala que, si se concreta un evento de esta magnitud, aumentan las probabilidades de experimentar impactos asociados a El Niño, aunque sus efectos concretos no están garantizados.
Las proyecciones también abren el interrogante sobre las temperaturas durante 2027. Investigadores citados en el texto original plantean que la combinación entre El Niño y el calentamiento global podría favorecer registros elevados, aunque la evolución dependerá de múltiples factores climáticos.