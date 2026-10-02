Infraestructura débil ante las inclemencias climáticas

Pero si nos limitamos al área metropolitana del Gran Tucumán, vamos a advertir que la infraestructura destinada a canalizar el agua ha quedado obsoleta hace mucho. El canal Sur fue pensado para una ciudad muy diferente a la actual. Y el Norte es una estructura centenaria que ha quedado atenazada por el crecimiento urbano. Al mismo tiempo, la impermeabilización de los suelos por el avance irrefrenable del concreto impide que hoy buena parte del agua que baja desde el oeste sea absorbida por la tierra. Las últimas grandes obras de infraestructura hídrica del área metropolitana se pensaron en la década del 60. Pasó más de medio siglo y son las mismas con las que contamos hoy. Salvo el canal San Luis, en Yerba Buena, poco y nada se hizo desde entonces. El problema es que la ciudad (entendida como la capital más Yerba Buena, Tafí Viejo, Las Talitas, Alderetes, Banda del Río Salí y Lules) se ha modificado de manera drástica. Hoy, el canal Sur ataja el agua que baja desde el piedemonte y la que llega desde la zona noroeste a través de distintos canales que se extienden por San José, Villa Carmela y barrios capitalinos como los Oeste I y II. Es por eso que suelen producirse situaciones tan paradójicas como dolorosas: cuando llueve fuerte en Yerba Buena, hay barrios en el extremo sur de la capital, como Los Chañaritos, por ejemplo, que se inundan aunque en sus calles no haya caído una gota, porque el canal Sur termina desbordando allí.