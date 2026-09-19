Súper Niño 2026: cómo cambiará el clima en Argentina y hasta cuándo se extenderá

Resumen para apurados
- Especialistas alertaron que el fenómeno Súper Niño impactará en Argentina hacia fines de 2026 y comienzos de 2027, con un fuerte aumento de lluvias por el calentamiento del Pacífico.
- El evento se debe al calentamiento oceánico anómalo. Provincias como Misiones, Corrientes, Chaco y Santa Fe prevén precipitaciones muy superiores a los promedios normales.
- El fenómeno genera riesgo de inundaciones y anegamientos en el campo, por lo que organismos agropecuarios instan a planificar el manejo de hacienda y drenajes con anticipación.
El fenómeno de El Niño continúa fortaleciéndose y las últimas proyecciones anticipan un escenario de mayor variabilidad climática para la Argentina durante los próximos meses. Los especialistas siguen de cerca la evolución del denominado Súper Niño, que podría alcanzar una intensidad excepcional hacia el último trimestre de 2026 y extender sus efectos hasta comienzos de 2027.
El fenómeno ya comienza a reflejarse en las condiciones meteorológicas de distintas regiones del país. Las proyecciones apuntan a un período con mayores precipitaciones en buena parte del territorio, aunque el impacto no será igual en todas las provincias.
Qué es el Súper Niño y por qué puede cambiar el clima en Argentina
El Niño es un fenómeno climático asociado al calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial. Ese cambio en las condiciones del océano y la atmósfera modifica los patrones de circulación y puede alterar las temperaturas y las precipitaciones en distintas regiones del planeta.
En el caso de Argentina, uno de sus efectos más conocidos es el aumento de las lluvias en determinadas zonas. Para la campaña 2026/27, los modelos analizados por especialistas muestran una intensificación del fenómeno y una mayor posibilidad de que alcance una categoría excepcional. Un informe basado en la última actualización del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos elevó al 75% la probabilidad de que llegue a una intensidad sin precedentes desde 1950 durante el período octubre-diciembre.
La Organización Meteorológica Mundial también señaló que El Niño se encuentra establecido y que podría intensificarse durante los próximos meses, con consecuencias sobre los patrones de temperatura y precipitación.
Qué provincias podrían recibir más lluvias
El impacto del Súper Niño no será uniforme en todo el país. De acuerdo con las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional para la primavera, algunas regiones presentan mayores probabilidades de registrar precipitaciones superiores a las habituales.
Misiones y Corrientes aparecen entre las provincias con mayor probabilidad de lluvias por encima de los valores normales. También se encuentran sectores de Formosa, Chaco y Santa Fe dentro de las áreas que podrían recibir mayores precipitaciones.
El escenario también contempla un aumento de las lluvias en otras regiones durante los próximos meses, aunque con diferencias según la zona.
En Cuyo, por ejemplo, las mayores precipitaciones podrían representar un escenario diferente debido al déficit hídrico que afecta a la región desde hace años. En Mendoza y San Juan, parte de esas precipitaciones pueden presentarse en forma de nieve en las zonas cordilleranas.
Cuándo alcanzaría su mayor intensidad el fenómeno
Las proyecciones meteorológicas ubican el período de mayor intensidad del actual episodio de El Niño hacia finales de 2026.
Un análisis publicado por La Nación señaló que la probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad excepcional durante octubre, noviembre y diciembre aumentó hasta el 75%. Al mismo tiempo, distintos modelos coinciden en que las condiciones asociadas a El Niño podrían prolongarse durante el verano.
La Organización Meteorológica Mundial estimó que sus efectos podrían mantenerse hasta febrero de 2027, aunque la evolución concreta dependerá de cómo continúen desarrollándose las condiciones del océano y la atmósfera.
El riesgo de lluvias intensas, inundaciones y excesos de agua
Uno de los principales efectos que genera preocupación es la posibilidad de que las precipitaciones sean demasiado abundantes en determinadas regiones.
Para la actividad agropecuaria, un mayor régimen de lluvias puede mejorar la disponibilidad de agua y favorecer determinados cultivos. Sin embargo, cuando las precipitaciones superan ampliamente la capacidad de absorción de los suelos, también pueden producirse anegamientos, inundaciones y dificultades para el traslado de animales y maquinaria.
Por ese motivo, organismos vinculados al sector agropecuario recomendaron anticipar medidas de manejo frente al escenario climático previsto para la campaña 2026/27. Entre ellas aparecen el ajuste de la carga animal, la planificación de movimientos de hacienda y la disponibilidad de sectores elevados y con buen drenaje.
El Súper Niño y el calentamiento global
El fenómeno de El Niño no es causado por el cambio climático, pero ambos procesos pueden interactuar y generar condiciones de mayor temperatura y eventos extremos.
La Organización Meteorológica Mundial advirtió que el episodio actual puede intensificar determinados patrones de calor, lluvias y otros fenómenos meteorológicos. A su vez, especialistas citados en el informe señalaron que el calentamiento global genera un contexto más cálido sobre el cual se desarrolla este episodio de El Niño.
Por eso, los especialistas siguen la evolución del fenómeno con especial atención: no se trata simplemente de un cambio en las temperaturas del océano, sino de un proceso capaz de modificar los patrones meteorológicos de distintas regiones durante varios meses.
Qué se espera para Argentina durante los próximos meses
El escenario climático previsto para Argentina estará marcado por una mayor dinámica atmosférica y diferencias importantes entre regiones.
La primavera y el verano podrían presentar períodos de lluvias superiores a los valores normales en distintas zonas, mientras que el norte del país también podría experimentar temperaturas superiores a las habituales durante parte de la primavera.
El comportamiento del Súper Niño será determinante para las condiciones meteorológicas de los próximos meses. Por eso, los pronósticos estacionales y las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional serán claves para conocer cómo evolucionará el fenómeno y cuáles serán sus efectos concretos en cada región del país.