Súper Niño 2026: cómo cambiará el clima en Argentina y hasta cuándo se extenderá

En el caso de Argentina, uno de sus efectos más conocidos es el aumento de las lluvias en determinadas zonas. Para la campaña 2026/27, los modelos analizados por especialistas muestran una intensificación del fenómeno y una mayor posibilidad de que alcance una categoría excepcional. Un informe basado en la última actualización del Centro de Predicción Climática de Estados Unidos elevó al 75% la probabilidad de que llegue a una intensidad sin precedentes desde 1950 durante el período octubre-diciembre.