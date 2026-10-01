¿Quién puede definirlo? Dillom cambia de piel y abre en Tucumán la gira de “La nueva violencia”

“Cada uno de sus tres discos es un mundo distinto”

Dillom asomó en 2018 con “Drippin”, una voz destartalada y graciosa para rapear y un cartón de jugo tatuado en la cara. Hacía videoclips con armas largas. Después las dejó afuera. Un año más tarde, su sesión con Bizarrap lo lanzó a la masividad. Como una serpiente, cambió de piel con cada disco. Post Mortem (2021) olió a trap oscuro y a cajón de madera. Por cesárea (2024) fue un parto a los gritos, conceptual, oscuro y teatral. La nueva violencia es el más rockero y bailable, y según Dylan también el más personal de su carrera.