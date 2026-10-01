Política

No es Pelli: La Libertad Avanza eligió a su candidato a intendente en Yerba Buena

Agustín “Ayo” Delacroix agradeció la confianza del espacio que conduce Lisandro Catalán en Tucumán.

CANDIDATO EN YERBA BUENA. Agustín “Ayo” Delacroix peleará por la intendencia. A su lado, Lisandro Catalán, quien va por la gobernación de Tucumán.
CANDIDATO EN YERBA BUENA. Agustín “Ayo” Delacroix peleará por la intendencia. A su lado, Lisandro Catalán, quien va por la gobernación de Tucumán.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El empresario Agustín Delacroix anunció su candidatura a intendente de Yerba Buena por La Libertad Avanza para disputar el municipio en las próximas elecciones.
  • La designación fue confirmada en redes sociales con el aval de Lisandro Catalán, referente provincial del partido, descartando otras figuras como Federico Pelli.
  • El espacio libertario continúa consolidando su armado electoral en distritos estratégicos de Tucumán de cara a los comicios municipales del próximo 9 de mayo.
Resumen generado con IA

El empresario Agustín “Ayo” Delacroix anunció que será el candidato a intendente de Yerba Buena por La Libertad Avanza (LLA), el espacio que conduce en Tucumán el candidato a gobernador Lisandro Catalán.

A través de sus redes sociales, Delacroix confirmó su postulación y agradeció la confianza del espacio para asumir el desafío electoral en uno de los principales municipios de la provincia.

“Quiero agradecer especialmente a @catalanlisandro y a todo el equipo de La Libertad Avanza Tucumán por la confianza depositada en mí para representarlos como candidato a intendente de Yerba Buena”, expresó.

En ese sentido, el candidato sostuvo que asumirá la candidatura “con enorme responsabilidad” y con el compromiso de trabajar para transformar la ciudad.

La promesa de “Ayo” Delacroix

“Prometo dejar todo de mí para transformar nuestra ciudad y construir el futuro que los vecinos merecen. Esta vez es en serio”, afirmó Delacroix.

Por su parte, Lisandro Catalán felicitó públicamente al empresario y destacó la decisión de que sea quien represente a La Libertad Avanza en Yerba Buena.

“¡Vamos, Ayo querido! Todo el equipo de La Libertad Avanza está orgulloso de que vos nos representes en Yerba Buena. Lo mejor está por venir”, manifestó Catalán.

De esta manera , LLA continúa definiendo sus candidaturas municipales de cara a las elecciones provinciales y municipales del próximo 9 de mayo.

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