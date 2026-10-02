Música en vivo: Quique Yance repasa los orígenes del rock nacional

- La evolución de mi música viene de toda mi vida. Sigo estudiándola porque me apasiona, es infinita. Los cambios estuvieron del lado de saber manejar las herramientas que uno va adquiriendo, de conocer cómo vienen los términos, de tratar de ser armónico y equilibrado al interpretar, de no hacer notas de más ni de menos, de lograr que algo suene a mi gusto y también al de la gente. Y en cuanto a la letra de mis canciones, me junté con poetas de la talla de Gerardo Núñez, Mariela Narchi, Poli Soria, Dardo Solórzano, Alejandro Gil y Rubén Leiva, lo que hizo que los temas crecieran mucho con el aporte de estos grandes talentosísimos autores.