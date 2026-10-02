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Música en vivo: Quique Yance repasa los orígenes del rock nacional

El músico celebra 40 años sobre los escenarios en el Centro Cultural Virla.

VIGENCIA. En diciembre, Quique Yance cumplirá 40 años sobre los escenarios tucumanos; hoy los celebrará anticipadamente en el Virla.
VIGENCIA. En diciembre, Quique Yance cumplirá 40 años sobre los escenarios tucumanos; hoy los celebrará anticipadamente en el Virla.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 6 Hs

Vuelve al mismo escenario donde todo comenzó un ya lejano 7 de diciembre de 1986, pero con el tránsito acumulado por 40 años dedicados a la música y una actualidad que lo tiene como referente provincial. Quique Yance estará esta noche desde las 21.30 en el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265) para celebrar esa trayectoria detrás de las teclas de un piano.

Antes de hablar del presente, Yance remite al pasado durante el diálogo con LA GACETA, y ese recuerdo habla también de su versatilidad musical. “En 1986 me hablaron para formar parte del Grupo Contemporáneo de Folclore (la formación que conducía Lucho Hoyos), que era una banda que admiraba muchísimo. Tenía que reemplazar nada menos que a Pancho Trejo, quien era mi referente pianístico de entonces. Antes ya había hecho algunas cosas, pero esa convocatoria implicó mi debut profesional y a partir de ese momento me desarrollé en forma ininterrumpida en lo artístico; así es que tomo la fecha como el inicio de mi carrera”, explica.

Quique Yance: “el folclore tucumano es cosmopolita y culto”

Quique Yance: “el folclore tucumano es cosmopolita y culto”

- No paraste más, todas las semanas estás en algún lugar...

- Desde entonces, toqué con casi todos en Tucumán; del NOA actué con Gustavo Patiño, Bruno Arias, Ricardo Vilca, Pica Juárez, Horacio Banegas, Los Coplanacu, Raly Barrionuevo, Sisto Palavecino, Pablo Mema, Juan Saavedra...”.

Esa enumeración no agota su lista. De hecho, la entrevista fue hecha a su regreso de Salta, adonde fue a rendir homenaje al Cuchi Leguizamón, dentro del ciclo “Letra y música”, que está realizando junto al hijo del compositor, Luis Leguizamón, y que ya tuvo su paso por Tucumán. Pero su recorrido no es sólo folclórico; en su repertorio pasa también el rock, el tango, la canción y las obras propias, que seguramente estarán presentes esta noche.

- ¿Qué le debés a la música?

- La verdad es que me dio todo: todas las provincias y los países que conozco, todos los amigos, todas las relaciones humanas. Y encima me dio canciones maravillosas y momentos increíbles. La verdad, todo felicidad. La música siempre fue plenitud; me dio un bienestar y una sensación de paz enorme que no se puede describir con palabras. Eso no tiene precio.

Las 20 a Quique Yance

Las 20 a Quique Yance

En la propuesta del Virla, los numerosos invitados serán prácticamente coprotagonistas de su show: “va a haber más de 40 músicos que fueron convocados, gente querida que tuvo vinculación conmigo de distintas maneras, ya sea componiendo, cantando, yo produciéndolo en un disco, haciendo un espectáculo juntos; todos son queridos y admirados y sus presencias serán importantes”.

- ¿Cómo cambió tu estilo en estas décadas?

- La evolución de mi música viene de toda mi vida. Sigo estudiándola porque me apasiona, es infinita. Los cambios estuvieron del lado de saber manejar las herramientas que uno va adquiriendo, de conocer cómo vienen los términos, de tratar de ser armónico y equilibrado al interpretar, de no hacer notas de más ni de menos, de lograr que algo suene a mi gusto y también al de la gente. Y en cuanto a la letra de mis canciones, me junté con poetas de la talla de Gerardo Núñez, Mariela Narchi, Poli Soria, Dardo Solórzano, Alejandro Gil y Rubén Leiva, lo que hizo que los temas crecieran mucho con el aporte de estos grandes talentosísimos autores.

Por todo ello, Yance no es el mismo de sus orígenes, y tampoco del que vendrá, por lo que su recital será la foto del Quique de hoy.


Temas Centro Cultural Eugenio Flavio VirlaCuchi LeguizamónLucho Hoyos
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