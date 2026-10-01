El dólar oficial arrancó octubre al alza: ¿a cuánto se vendió en Tucumán?

Resumen para apurados
- El dólar oficial inició octubre con una suba de $5 y cerró a $1.545 en el Banco Nación, mientras que el mayorista avanzó a $1.524,50 en el mercado cambiario argentino.
- La jornada operó con un volumen 59% menor tras compras récord del BCRA, en tanto que el dólar blue cedió a $1.555 dentro del esquema de flotación administrada.
- El mercado proyecta mayor tensión cambiaria mientras el Gobierno negocia con el FMI un acuerdo técnico para consolidar y distribuir el crecimiento económico.
En la primera rueda hábil de octubre, el dólar oficial avanzó $5 para cerrar a $1.545 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). En tanto, el mayorista se recuperó de tres caídas consecutivas y sumó $7,50 a $1.524,50.
El monto negociado en el segmento de contado alcanzó los U$S423,2 millones, un 59% por debajo de los U$S1.033,6 millones negociados el miércoles, cuando se registró el récord de 2026.
En paralelo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) fijó un techo para las bandas cambiarias en $1.920,44. El dólar mayorista quedó a $396,44 de ese tope establecido para la flotación administrada.
La autoridad monetaria, a cargo de Santiago Bausilli, viene de comprar U$S160 millones el miércoles y así sumar un saldo de U$S473 millones para las reservas netas durante el mes pasado.
El Central procuró estabilizar el tipo de cambio mediante un mecanismo de regulación con menores compras y ventas de bonos dollar linked para evitar fuertes fluctuaciones en el peso, más la activa participación en el mercado de futuros.
En 2026, el BCRA acumula unos U$S14.550 millones adquiridos, superando los U$S10.000 millones comprometidos en un acuerdo de facilidades extendidas vigente con el FMI.
A cuánto cerró el dólar "blue"
Por su parte, el dólar blue registró una baja de cinco unidades en la jornada de hoy, y se vendió a $1.555 en el mercado informal.
El FMI advirtió por el crecimiento de la Argentina y pidió que sus beneficios lleguen a más sectores
En medio de las señales de desaceleración que mostraron distintos indicadores recientes, el FMI reconoció las dificultades que enfrenta la economía argentina y señaló que uno de los principales desafíos de la etapa actual es lograr que el crecimiento de los sectores más dinámicos se extienda al conjunto de la economía.
La directora de Comunicación del organismo, Julie Kozack, sostuvo que existe un “reconocimiento compartido” entre el FMI y las autoridades argentinas sobre la necesidad de fortalecer la resiliencia del país y, al mismo tiempo, conseguir que el crecimiento registrado principalmente en sectores como la energía, la minería y la agricultura se distribuya de manera más amplia.
“Existe un reconocimiento compartido entre el FMI y las autoridades argentinas respecto a dos aspectos del crecimiento. Por un lado, la necesidad de continuar trabajando para fortalecer la resiliencia del país; y, por otro, la importancia de lograr que el crecimiento, que hasta ahora se concentró mayoritariamente en los sectores energético, minero y agrícola, se amplíe y se distribuya de manera más equitativa entre los distintos sectores de la economía y entre los trabajadores”, afirmó Kozack durante una conferencia de prensa en Washington.
La funcionaria explicó que este punto ocupa un lugar central en las conversaciones que el organismo mantiene con el presidente, Javier Milei, más allá de los aspectos técnicos del programa vigente. “Gran parte de la atención de las discusiones, más allá de los detalles del programa, se centra realmente en cómo la Argentina puede consolidar los logros de la estabilización alcanzada y extenderlos al conjunto de la economía”, señaló.
Según Kozack, ampliar ese proceso será importante para impulsar una mayor inversión, sostener el crecimiento y favorecer la creación de empleo.
“En última instancia, todo ello es fundamental para generar mejores oportunidades para los argentinos, lo cual constituye, por supuesto, el objetivo final”, sostuvo.
El planteo coincide con una línea que el FMI ya había expuesto durante 2026. En julio, el organismo destacó el potencial de sectores como Vaca Muerta y la minería, pero señaló que la siguiente etapa debía consistir en lograr que esas oportunidades se extendieran al resto de la economía.
Las declaraciones de Kozack se conocieron un día después de que el FMI informara la finalización de la misión técnica encabezada por Joyce Wong, que durante más de una semana estuvo en Buenos Aires para avanzar con la tercera revisión del programa acordado con la Argentina.
El organismo informó que las conversaciones con las autoridades continuarán y que brindará más información “a su debido tiempo”. El próximo paso será alcanzar un acuerdo a nivel técnico antes de que la revisión sea elevada al Directorio Ejecutivo del Fondo.
En ese contexto, Kozack señaló que algunos de los datos económicos conocidos durante las últimas semanas serán parte de las conversaciones entre los técnicos del organismo y el Gobierno.
“Las conversaciones prosiguen y continuarán en las próximas semanas, con el objetivo de alcanzar un acuerdo a nivel técnico para la revisión. Por consiguiente, varias de las cuestiones planteadas formarán parte, naturalmente, de las deliberaciones entre el FMI y el equipo técnico, por ejemplo, el posible impacto en los ingresos fiscales”, explicó.
“Son temas que se abordarán en el diálogo entre el equipo técnico y las autoridades”, agregó.