El dólar oficial arrancó octubre al alza: ¿a cuánto se vendió en Tucumán?

“Existe un reconocimiento compartido entre el FMI y las autoridades argentinas respecto a dos aspectos del crecimiento. Por un lado, la necesidad de continuar trabajando para fortalecer la resiliencia del país; y, por otro, la importancia de lograr que el crecimiento, que hasta ahora se concentró mayoritariamente en los sectores energético, minero y agrícola, se amplíe y se distribuya de manera más equitativa entre los distintos sectores de la economía y entre los trabajadores”, afirmó Kozack durante una conferencia de prensa en Washington.