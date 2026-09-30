El dólar oficial subió $10 en septiembre y terminó a $1.540 en el Banco Nación: qué pasó con el "blue"
El dólar minorista cerró septiembre con una leve suba, mientras que el mayorista registró su tercera caída consecutiva. El volumen operado este miércoles fue el más alto del año, con más de U$S1.000 millones.
Resumen para apurados
- Al cierre de septiembre en Argentina, el dólar oficial subió $10 y finalizó a $1.540 en el Banco Nación, mientras el blue cerró a $1.560 por la moderada demanda mensual.
- En la última rueda, el mercado mayorista operó un récord anual de U$S1.033 millones y cayó a $1.517, sumando su tercera baja al hilo gracias a una firme oferta de divisas.
- Con este valor, el tipo de cambio quedó 26,5% por debajo del techo de la banda fijado por el BCRA, consolidando la mayor distancia de flotación registrada desde mayo de 2025.
En la última rueda hábil de septiembre, el dólar oficial cayó $5 y cerró a $1.540 para la venta en el Banco Nación (BNA). A lo largo de septiembre, la divisaal público 10 unidades.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que, en las entidades financieras, el dólar al público promedió $1.539,87 para la venta y $1.486,11 para la compra.
Por su parte, el dólar "blue" permaneció sin cambios, a $1.560 para la venta. Durante el último mes, la cotización informal registró una suba de apenas cinco unidades.
Se trató de la tercera caída consecutiva para el tipo de cambio mayorista, que, pese a los últimos descensos, terminó septiembre con una leve suba de $8,50.
Dólar y bandas cambiarias: cuál es el techo fijado por el BCRA
El BCRA estableció un techo de $1.919,40 para su régimen de bandas cambiarias.
Con el cierre de este miércoles, el dólar mayorista quedó $402,40, o 26,5%, por debajo de ese límite teórico para la libre flotación. Se trata de la brecha más amplia desde el 8 de mayo de 2025, cuando había alcanzado el 27%.
El esquema de bandas cambiarias comenzó a regir el 14 de abril del año pasado.