Dólar en octubre: el mercado anticipa mayor presión y empieza a mirar las elecciones de 2027

Resumen para apurados
- Analistas financieros anticipan en octubre mayor presión sobre el dólar en Argentina por una creciente demanda de cobertura y menor compra de divisas del Banco Central.
- En septiembre, el Banco Central captó menos de U$S 500 millones, el piso del año, ante una sostenida demanda privada y tasas de interés que impulsan la cobertura.
- Los operadores ya integran la incertidumbre política hacia 2027, lo que pondrá a prueba la pauta oficial de utilizar el tipo de cambio como ancla contra la inflación.
El mercado cambiario argentino ingresa en octubre con un escenario diferente al de los últimos meses. Aunque la oferta de dólares continúa funcionando como uno de los principales factores de contención del tipo de cambio, comenzaron a aparecer señales de una mayor demanda de cobertura. En este escenario, analistas consultados anticipan una mayor presión sobre la cotización de la divisa durante el décimo mes del año.
A esta situación se suma un factor que empieza a ganar espacio en las decisiones de los inversores: las expectativas sobre el proceso electoral de 2027. Si bien todavía falta más de un año para las elecciones nacionales, algunos operadores ya comienzan a incorporar en sus estrategias una mayor incertidumbre sobre el escenario político y económico de los próximos meses.
Menos compras del Banco Central
Septiembre dejó como uno de sus principales datos la fuerte desaceleración en las compras de divisas del Banco Central (BCRA). La autoridad monetaria cerró el mes con menos de U$S500 millones adquiridos en el Mercado Libre de Cambios (MLC), el registro mensual más bajo del año.
El dato cobró relevancia porque se produjo pese a que el sector agroexportador mantuvo un importante flujo de liquidación de divisas. Es decir, aun con una oferta significativa de dólares, el BCRA redujo el ritmo de acumulación de reservas.
Según Marianela Gayá, chief economist de Formula, octubre presenta “varias aristas”. Aunque el mercado todavía conserva cierto grado de calma, la economista señaló que comenzaron a acumularse señales capaces de impulsar la demanda de dólares
En particular, destacó los datos del balance cambiario de agosto, que mostraron que la demanda de divisas por parte de las personas físicas continúa siendo elevada. Una vez descontados los gastos con tarjeta, las compras se ubicaron cerca de los U$S1.800 millones.
Gayá advirtió que esa dinámica podría profundizarse si el escenario internacional deja de ser favorable. Un escenario de tasas de interés elevadas en Estados Unidos y de fortalecimiento global del dólar podría aumentar la presión sobre las monedas emergentes y, en consecuencia, sobre el peso argentino.
Tasas, dólar y búsqueda de cobertura
En el frente interno, la economista puso el foco en la relación entre las tasas de interés y el tipo de cambio. Las señales de contracción monetaria y la intervención oficial mediante instrumentos dollar-linked mantienen abierto el debate sobre el atractivo relativo de permanecer posicionados en pesos frente a la alternativa de buscar cobertura cambiaria.
Con tasas más bajas, los incentivos para dolarizar carteras podrían comenzar a ganar terreno, aunque la oferta de divisas todavía opera como un contrapeso. “Los incentivos comienzan a alinearse para una mayor búsqueda de cobertura cambiaria en un contexto de tasas bajas”, sostuvo Gayá.
De todos modos, consideró que la estrategia oficial continúa orientada a utilizar el tipo de cambio como ancla y evitar una aceleración de la cotización. Por eso, señaló que el comportamiento de los flujos durante octubre será determinante para establecer hasta qué punto puede prolongarse el actual escenario de relativa calma.
La city empieza a mirar las elecciones de 2027
A estos factores se suma una variable que comienza a adquirir mayor peso en el análisis de los operadores: las expectativas sobre las elecciones de 2027.
Eric Paniagua, socio de PX Capital, consideró que el dólar podría mostrar “cierta tendencia alcista” durante octubre, en parte porque el mercado empieza a anticipar con mayor horizonte el próximo proceso electoral.
Según el especialista, esa expectativa ya comenzó a reflejarse en las últimas ruedas, en las que se observó una mayor tensión cambiaria y el dólar MEP llegó a ubicarse cerca de los $1.560. En su interpretación, la cotización comenzó a incorporar una prima asociada a la incertidumbre futura, aun cuando todavía resta más de un año para las elecciones nacionales.
Paniagua también señaló que el Gobierno no parecería mostrar el mismo nivel de preocupación frente a una suba moderada del tipo de cambio que en otros momentos. Su lectura se basa, entre otros factores, en que las tasas de interés no acompañaron en igual magnitud los últimos movimientos alcistas del dólar.
Según los operadores, esa combinación podría reflejar una mayor tolerancia oficial a cierto reacomodamiento del tipo de cambio.
Un mes con varios factores en juego
Octubre aparece así como un mes en el que confluirán distintos factores sobre el mercado cambiario. Por un lado, la liquidación del sector agroexportador y el eventual ingreso de divisas financieras pueden sostener la oferta de dólares.
Del otro, la demanda de moneda extranjera por parte de las personas físicas, la búsqueda de cobertura, el nivel de las tasas de interés y un contexto internacional potencialmente menos favorable podrían incrementar la presión sobre el tipo de cambio.