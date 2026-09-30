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¿Por qué el Banco Central compra cada vez menos dólares?

La entidad monetaria nacional cortó la racha, pero las reservas internacionales registraron una caída. Los factores que explican la tendencia.

EL DÓLAR OFICIAL. Operó sin cambios por segundo día y el “blue” retrocedió $ 5.
EL DÓLAR OFICIAL. Operó sin cambios por segundo día y el “blue” retrocedió $ 5.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol 30 Septiembre 2026

Resumen para apurados

  • El Banco Central de Argentina desaceleró la compra de dólares y sus reservas cayeron a fines de septiembre por desequilibrios en el mercado oficial de cambios.
  • La entidad monetaria interrumpió su racha compradora mientras el dólar oficial permaneció sin variaciones y la cotización paralela registró una leve baja.
  • La menor capacidad para sumar reservas incrementa las dudas sobre la sostenibilidad cambiaria y la estabilidad financiera del país para el último trimestre.
Resumen generado con IA

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Temas Banco Central de la República Argentina
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