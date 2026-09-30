¿Por qué el Banco Central compra cada vez menos dólares?

Resumen para apurados
- El Banco Central de Argentina desaceleró la compra de dólares y sus reservas cayeron a fines de septiembre por desequilibrios en el mercado oficial de cambios.
- La entidad monetaria interrumpió su racha compradora mientras el dólar oficial permaneció sin variaciones y la cotización paralela registró una leve baja.
- La menor capacidad para sumar reservas incrementa las dudas sobre la sostenibilidad cambiaria y la estabilidad financiera del país para el último trimestre.
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