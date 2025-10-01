Se cierra un mes a pura lectura en las escuelas

Protagonistas

“El lobo feroz no es malo, sólo tenía hambre” dice Mateo Aredes, de 4° grado, después de entrevistar al lobo, encarnado por su compañero Santino Córdoba en la escuela Rector Benjamín Villafañe, del barrio Matadero. “Los villanos no siempre son malos, a veces sólo son incomprendidos. Nunca se cuenta la otra historia”, dice la maestra de Lengua de 4° grado, María de los Ángeles Salcedo. “Ahora los chicos tienen otra mirada sobre los villanos, que no siempre son malos, o que no fueron malos siempre. En la entrevista que se le hace al lobo, él reconoce que no le gusta ser el malo del cuento, pero que no le queda otra porque tiene hambre, y vegetariano no es. Esta mirada ayuda a los chicos a ponerse en el lugar del villano y a comprender que no es villano porque quiere”, reflexiona la docente.