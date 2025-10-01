Se cierra un mes a pura lectura en las escuelas

Durante el Mes de la Alfabetización, las escuelas se llenaron de magia y de palabras. El viernes pasado, la Maratón de Lectura -organizada por la fundación Leer- se extendió desde el nivel inicial hasta el secundario. En las primarias y en los jardines, las “seño” y los “profes” recibieron a los chicos transformados en hadas con alas de tul y en brujos con largos sombreros. Los patios se alfombraron de niños llevando libros, lápices de colores y títeres. Muchos padres acompañaron a sus hijos disfrazados de personajes de cuentos, mientras que, en las secundarias, Jorge Luis Borges acaparaba la atención de los adolescentes.
En la Escuela Soberanía Nacional, la ministra de Educación, Susana Montaldo, fue recibida por lobos feroces, caperucitas y mamás con pelucas blancas y anteojos de abuelita, además de leñadores, brujas y hadas dispuestos a contar su mejor versión de los relatos clásicos. En el patio escolar, adornado con mariposas de papel afiche, con huellas de patitas de lobo y con manzanas rojas, cada chico se turnaba para leer en voz alta una frase de cada historia. Otros se quedaban atentos a los títeres que movían sus compañeros y hubo quienes, panza abajo, prefirieron simplemente dibujar sobre el piso.
“A todas estas actividades las venimos desarrollando durante todo septiembre. Trabajamos con diferentes cuentos y autores y distintas formas de motivar la alfabetización”, explicó Claudia Fernández, directora de la escuela.
“El lema de la maratón este año fue ‘Desde el Lobo Feroz a Lord Voldemort. El año de los antagonistas’. Es una metáfora de lo que nos sucede en la realidad, en la vida; a veces las desigualdades sociales, los miedos y las frustraciones nos convierten en antagonistas. Lo importante es que estos conflictos no sean un freno sino una oportunidad para crecer y para aprender”, explica la supervisora María Luisa Soraire.
Protagonistas
“El lobo feroz no es malo, sólo tenía hambre” dice Mateo Aredes, de 4° grado, después de entrevistar al lobo, encarnado por su compañero Santino Córdoba en la escuela Rector Benjamín Villafañe, del barrio Matadero. “Los villanos no siempre son malos, a veces sólo son incomprendidos. Nunca se cuenta la otra historia”, dice la maestra de Lengua de 4° grado, María de los Ángeles Salcedo. “Ahora los chicos tienen otra mirada sobre los villanos, que no siempre son malos, o que no fueron malos siempre. En la entrevista que se le hace al lobo, él reconoce que no le gusta ser el malo del cuento, pero que no le queda otra porque tiene hambre, y vegetariano no es. Esta mirada ayuda a los chicos a ponerse en el lugar del villano y a comprender que no es villano porque quiere”, reflexiona la docente.
Mientras la secretaria de Educación, Gabriela Gallardo, recorría la escuela, los maestros de primer grado, Delfor Jiménez y Belén Urueña, acomodaban el stand de la “antagonista” de la Bella Durmiente, que es el hada mala. En la mesa se expusieron en botellitas multicolores las pociones mágicas que fabricaron los chicos con temperas diluidas en agua. También había hechizos escritos en letra infantil en hojas de cuaderno. Uno decía “abracadabra no podrás comer milanesa con puré” y otro “se te crecerá la nariz”. Esta vez, los villanos y los buenos estuvieron del mismo lado y compartieron el mismo final feliz.
Hoy el Ministerio de Educación cerrará el Mes de la Alfabetización, que se enmarca en el Plan Provincial de Alfabetización con una jornada de lectura en la plaza 24 de Septiembre (Alderetes). Alumnos de los tres niveles leerán cuentos, realizarán juegos literarios y actividades de promoción de la lectura, la escritura y la oralidad, que fueron trabajando durante todo el mes, en sus respectivas escuelas.