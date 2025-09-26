Hoy, en todas las escuelas de Tucumán se escuchará un “había una vez …”

Los chicos de todo el país harán hoy un espacio en su jornada escolar para echar a volar la imaginación. Tucumán no será la excepción. Con el apoyo del Ministerio de Educación, niños y jóvenes de los distintos niveles educativos, participarán de la Maratón Nacional de Lectura que organiza cada año la Fundación Leer, esta vez bajo el lema “Desde el lobo feroz a Lord Voldemort. Este es e l año de los antagonistas”.
Cada establecimiento le pondrá su sello particular. Algunos complementarán con títeres, otros con obras de teatro, disfraces, canciones, dibujos, música, relatos … las diversidad será tan grande como la creación de los chicos y docentes. El objetivo es que se den una oportunidad para explorar y reflexionar sobre los personajes que nos desafían, nos interpelan y, sobre todo, nos invitan a leer.
En Tucumán la Maratón de Lectura tiene una importancia superior porque se enmarca en el Mes de la Alfabetización, y dentro del Plan Provincial de Alfabetización. Es por ello que la ministra Susana Montaldo decidió extender la jornada el nivel inicial hasta el secundario, inclusive.
“Algo particular es que no se trata de una actividad puntual, sino que se desarrolla durante todo el mes, con distintas actividades. Incluso se han sumado también otras instituciones barriales”, explicó la referente Paola Martino. Muchas escuelas invitaron a la comunidad a su jornada de lectura con videos originales que dan un anticipo de la magia y el colorido que vivirán ese día. Algunas instituciones como la “Gustavo Adolfo Bequer”, de Huasa Pampa, decidieron ocupar toda la jornada escolar con lectura en todas las aulas, juegos literarios y dramatizaciones, participación de familiares e invitados especiales