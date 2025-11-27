"Leí 232 libros": Guillermina, la niña tucumana que ganó un premio por su amor por la lectura

“Leí 230 libros”, dice con la naturalidad de quien cuenta lo que merendó. Y enseguida sonríe, como si se diera cuenta recién entonces de la magnitud del número. A su lado, su maestra asiente. Es verdad, fueron más de doscientos títulos en tan solo dos meses. Un récord que convirtió a Guillermina en la niña más lectora de Tucumán dentro del Desafío Leer: El Club, la plataforma gratuita de Fundación Leer que reúne más de 200 libros digitales para chicos de todo el país.