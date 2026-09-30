Las claves tácticas detrás del 4 a 0 a Bolivia: cómo Scaloni empezó a darle otra forma a la Selección

La goleada se cerró con el gol de “Flaco” López a los 86 minutos, luego de una buena acción del delantero de Boca y un despeje defectuoso de Bolivia. Pero más allá del resultado, la noche de Córdoba funcionó como un laboratorio para Scaloni. El técnico había dicho antes del encuentro que estos partidos estaban para probar cosas sin perder la identidad de un equipo que quiere tener la pelota. Frente a Bolivia pudo hacerlo con una rotación importante y con respuestas positivas.